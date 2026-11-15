Prevenzione andrologica gratuita a Policastro Bussentino

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Lunedì 16 novembre 2026, a partire dalle ore 15:00, l’impianto sportivo “Buxentum” di Policastro Bussentino ospiterà il primo appuntamento del progetto «Salute maschile – Fai sempre goal con la prevenzione». L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, offre controlli specialistici gratuiti rivolti agli atleti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, portando la medicina preventiva direttamente nei centri sportivi del territorio.

I promotori dell’iniziativa e la rete territoriale

Il progetto nasce dall’impegno del Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento, in sinergia con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport (sezione «Guido Roma» di Salerno). La tappa inaugurale di Policastro è realizzata in partenariato con l’ASD «Pixous G.d.P.» (Pixous Academy).

L’appuntamento cilentano apre un ciclo di incontri itineranti che coinvolgerà diverse realtà della provincia di Salerno. Le date e le modalità delle tappe successive vengono definite attraverso specifici protocolli d’intesa sottoscritti tra i promotori e le singole associazioni o società sportive dilettantistiche aderenti.

Come si svolge la giornata e chi sono gli specialisti presenti

All’incontro inaugurale interverranno:

Il dott. Antonio Brando , urologo, ideatore e responsabile scientifico del progetto;

, urologo, ideatore e responsabile scientifico del progetto; Il dott. Giacomo Gatto ;

; L’avv. Pasquale D’Angiolillo, presidente del Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento, accompagnato da una delegazione del Consiglio Direttivo.

Durante il pomeriggio, il dott. Brando illustrerà gli obiettivi del percorso sanitario, soffermandosi sull’importanza di educare alla salute fin dall’età adolescenziale. Effettuare controlli mirati in questa fascia d’età permette di intercettare precocemente eventuali patologie spesso trascurate, tutelando il benessere futuro dei ragazzi.

Un approccio diretto per superare l’imbarazzo

Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è abbattere le barriere psicologiche legate alla visita andrologica. Affrontare questi temi con un linguaggio chiaro e all’interno di un contesto familiare e quotidiano, come il campo d’allenamento, aiuta i giovani atleti a superare eventuali timori, a porre domande senza imbarazzo e a sviluppare la consapevolezza dell’importanza del consulto specialistico.

Il ruolo dello sport nella crescita dei giovani

L’iniziativa unisce l’attività agonistica alla tutela della salute sotto il motto «Vieni, cura oggi il tuo futuro!», ribadendo come, tanto nello sport quanto nella vita quotidiana, giocare d’anticipo sia determinante.

Come evidenziato dal presidente Pasquale D’Angiolillo, l’obiettivo del sodalizio è dare continuità alla propria missione di servizio mettendo in rete medici, famiglie e società sportive per rendere la prevenzione facilmente accessibile nei luoghi frequentati ogni settimana dai ragazzi.