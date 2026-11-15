Luci d’Artista 2026 a Salerno: date, percorso e come arrivare

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La XXI edizione di Luci d’Artista trasforma anche quest’anno Salerno in una galleria d’arte luminosa a cielo aperto. Per i residenti del Cilento, del Vallo di Diano e della Piana del Sele si tratta di un appuntamento fisso dell’autunno e delle festività natalizie, ma organizzare la trasferta richiede attenzione agli orari di punta, alle novità del tracciato e alle soluzioni di mobilità più efficienti per evitare ingorghi nel centro cittadino.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione si è tenuta sabato 7 novembre 2026 alle ore 17:30, con la tradizionale cerimonia di accensione nel cuore del centro storico. Le installazioni resteranno attive fino al 1° febbraio 2027 (con alcune esposizioni collaterali al chiuso visitabili anche nei mesi successivi).

Orari quotidiani: le opere si illuminano automaticamente al calare del buio, intorno alle 17:00 , e restano accese fino a tarda notte.

le opere si illuminano automaticamente al calare del buio, intorno alle , e restano accese fino a tarda notte. Ingresso: la visita lungo le strade e le piazze cittadine è completamente gratuita .

la visita lungo le strade e le piazze cittadine è completamente . Giorni consigliati: per chi parte dai comuni cilentani con flessibilità di orario, i giorni feriali dal lunedì al giovedì offrono la migliore vivibilità. I picchi di affluenza si registrano regolarmente nei weekend, durante il ponte dell’Immacolata (7-8 dicembre) e nelle giornate a cavallo dell’Epifania.

Le installazioni principali e il percorso consigliato

Il tracciato luminoso abbraccia l’intero centro cittadino, estendendosi fino ai quartieri della zona orientale. Un itinerario ottimale a piedi, della durata complessiva di circa tre ore, permette di ammirare sia le nuove opere multimediali sia i grandi classici dell’esposizione.

Il giardino incantato e il centro storico

Il punto di partenza ideale per le famiglie con bambini è la Villa Comunale di Salerno, allestita con il tema Fiabe e Fata delle Farfalle, un percorso immersivo tra scenografie luminose e figure fantastiche. Da qui si prosegue lungo i vicoli del centro storico, dove spiccano le proiezioni architetturali (videomapping) sulle facciate di Palazzo Sant’Agostino, del Teatro Verdi e di Palazzo Genovese in Largo Campo.

Da Piazza Portanova a Corso Vittorio Emanuele

Spostandosi verso il cuore commerciale, Piazza Sedile di Portanova ospita il maestoso Albero di Natale alto oltre venti metri, punto di riferimento fotogenico dell’intera rassegna. Proseguendo lungo Corso Vittorio Emanuele, i visitatori camminano sotto una volta scintillante creata dall’installazione I Cristalli, fino a raggiungere Piazza Gioia Flavio, dominata quest’anno dalla scenografia dedicata al Sistema Solare.

Il lungomare e le novità multimediali

L’affaccio sul mare regala alcune delle novità più tecnologiche del 2026. In Piazza della Libertà svetta un albero conico modulare alto dieci metri, arricchito da effetti dinamici visibili a 360 gradi, affiancato dalle installazioni luminose di Moonlight. Lungo il Lungomare Trieste, oltre ai celebri pinguini sugli scogli, la facciata della sede della Camera di Commercio ospita un videomapping dedicato alle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche della provincia, accompagnato da un grande libro aperto che propone racconti animati per i più piccoli.

Come arrivare a Salerno dal Cilento senza stress

Per chi viaggia da Agropoli, Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri e dai centri interni del Cilento, la scelta del mezzo di trasporto incide in modo determinante sulla qualità della serata.

In treno: la soluzione più comoda e rapida

Il trasporto ferroviario rappresenta l’opzione più consigliata, specialmente nei fine settimana. I treni regionali della linea Tirrenica Sud (Sapri – Vallo della Lucania – Agropoli – Paestum – Battipaglia) fermano direttamente alla Stazione centrale Salerno. All’uscita dello scalo ferroviario di Piazza Vittorio Veneto ci si trova immediatamente immersi nel percorso luminoso, senza dover affrontare il traffico in ingresso o la ricerca di un posto auto. Nei weekend e nei giorni festivi sono previste corse potenziate anche sulla metropolitana leggera cittadina per raggiungere agevolmente i quartieri orientali di Pastena e Mercatello.

In auto: parcheggi di interscambio e navette

Chi sceglie di muoversi con la propria vettura percorrendo la Strada Statale 18 o l’autostrada A2 del Mediterraneo dovrebbe evitare di addentrarsi verso il lungomare o il centro storico nelle ore serali. La strategia più efficace consiste nel lasciare l’auto nei parcheggi di interscambio della zona orientale, in particolare nell’area dello Stadio Arechi o presso il parcheggio di Mercatello. Da queste aree è possibile proseguire verso il centro utilizzando la metropolitana cittadina oppure i bus navetta dedicati attivi nelle giornate di maggiore affluenza.

Consigli pratici per una visita accessibile

L’edizione 2026 introduce strumenti digitali pensati per migliorare la fruizione culturale dell’evento: