Roscigno Vecchia: il borgo abbandonato del Cilento e il suo unico abitante

Roscigno Vecchia è il centro storico di Roscigno, nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in provincia di Salerno. Frane e alluvioni ripetute costrinsero la popolazione ad abbandonarlo e a trasferirsi nell’abitato moderno, Roscigno Nuova.
Un paese che “cammina”
Le origini del paese sono legate al villaggio medievale di “Russino”, poi “Russigno”, prima di assumere il nome attuale. L’ex casale si staccò da Corleto Monforte nel 1515. Roscigno è stato definito “il paese che cammina” perché nel tempo ha cambiato più volte posizione.
Gli abitanti
Roscigno conta circa 860 abitanti, 859 dei quali vivono a Roscigno Nuova. L’unico residente di Roscigno Vecchia è stato fino al 2024 Giuseppe Spagnuolo, che ha fatto da custode e guida ai visitatori. Il borgo attira turisti da tutto il mondo, anche grazie all’attenzione di testate come National Geographic.
Cosa vedere
- Chiesa di San Nicola di Bari
- La fontana, simbolo del centro antico
- Le antiche mura e i resti di un lavatoio decorato in pietra
- Monte Pruno, a circa 2 chilometri dal paese, con un Antiquarium e un laboratorio archeologico. La tomba principesca scoperta qui nel 1938 è oggi conservata al Museo archeologico provinciale di Salerno.
- Le sorgenti del torrente Sammaro e il sentiero storico noto come “trazzera degli stranieri”
Nell’area sono stati girati film come “Cavalli si nasce”, “Noi credevamo” e “Radio West”.
Come arrivare
- In auto: autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Atena Lucana, poi SS 166 fino allo svincolo per Corleto Monforte, da cui parte la segnaletica per Roscigno.
- In treno: la stazione più vicina è Polla, sulla linea Battipaglia-Lagonegro, con collegamenti in autobus.
- In aereo: l’aeroporto più vicino è Napoli.
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