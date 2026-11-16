Influenza 2026-2027, in Campania incidenza “molto alta”: dati, sintomi e cosa fare

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La Campania è l’unica regione italiana in cui l’incidenza di influenza e infezioni respiratorie acute è classificata come “molto alta”. Lo indica il primo bollettino della stagione 2026-2027 della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato oggi e relativo alla settimana dal 2 all’8 novembre. Nel resto d’Italia l’incidenza è bassa o ai livelli di base.

I numeri in Italia e in Campania

Secondo l’Iss, nella settimana considerata in Italia ci sono stati circa 478mila casi di infezioni respiratorie acute, pari a 8,5 casi ogni mille assistiti. È un valore in linea con lo stesso periodo della stagione scorsa. I più colpiti sono i bambini da 0 a 4 anni, con circa 30 casi ogni mille.

A livello regionale l’incidenza è ai livelli di base in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia, bassa nelle altre regioni che hanno inviato i dati. La Campania è l’unica eccezione, con un livello “molto alto”

Il rapporto torna dopo otto mesi di stop: le Regioni avevano sospeso l’invio dei dati a marzo per problemi legati alla gestione dei dati personali.

Non è solo influenza

Dalla stagione scorsa la sorveglianza non conta più solo le “sindromi simil-influenzali”, ma tutte le infezioni respiratorie acute. I numeri comprendono quindi anche raffreddori e altre infezioni causate da virus diversi da quello dell’influenza.

Nei campioni analizzati negli ospedali i virus più frequenti sono i rhinovirus (29% di positività), i virus parainfluenzali (6,5%) e i coronavirus diversi da quello del Covid (6%). La positività ai virus influenzali veri e propri è del 5,7%. Influenza e Covid colpiscono soprattutto gli over 65.

I sintomi

L’influenza comincia di solito all’improvviso con:

febbre alta, spesso sopra i 38 gradi;

dolori muscolari e articolari;

brividi, mal di testa e stanchezza;

tosse secca, mal di gola, naso chiuso.

Nei bambini piccoli possono comparire anche vomito e diarrea. Le altre infezioni respiratorie hanno in genere sintomi più leggeri, come raffreddore e mal di gola con poca febbre.

Cosa fare

Nella maggior parte dei casi l’influenza passa da sola in una settimana. Servono riposo, molti liquidi e, se necessario, farmaci contro la febbre e i dolori. Gli antibiotici non servono contro i virus e vanno presi solo se li prescrive il medico per una complicazione.

Il primo riferimento è il medico di famiglia o il pediatra. Di notte, nei fine settimana e nei festivi si può chiamare la continuità assistenziale (la guardia medica) del proprio distretto.

Il pronto soccorso va usato solo nei casi seri. Bisogna andarci o chiamare il 118 se compaiono:

difficoltà a respirare o respiro affannoso;

dolore al petto;

febbre alta che non scende dopo tre o quattro giorni;

confusione, sonnolenza insolita;

nei bambini: respiro molto veloce, labbra bluastre, rifiuto di bere, pianto continuo.

Il vaccino si può ancora fare

La campagna di vaccinazione dell’Asl Salerno è partita il 1° ottobre. Il vaccino è gratuito per gli over 60, per i bambini piccoli, per le donne in gravidanza, per i malati cronici e per le altre categorie a rischio. Si fa dal medico di famiglia, dal pediatra, negli ambulatori dei distretti sanitari e, per gli over 60, nelle farmacie che aderiscono. Il vaccino protegge dopo circa due settimane: farlo adesso è ancora utile, perché il picco arriva di solito tra fine dicembre e gennaio.

Come proteggersi

Lavarsi spesso le mani.

Coprire bocca e naso quando si tossisce o si starnutisce.

Restare a casa quando si ha la febbre, per non contagiare altri.

Arieggiare spesso le stanze.

Evitare il contatto con anziani e malati fragili quando si hanno sintomi.

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