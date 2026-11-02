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Vaccinazione antinfluenzale nei bambini: guida e consigli del pediatra per affrontare la stagione fredda

Quando vaccinare i bambini contro l'influenza? Il pediatra Raffaele Pecoraro spiega benefici, somministrazione e prevenzione per i più piccoli.

Di:
Alessandra Pazzanese
Vaccinazione antinfluenzale nei bambini: guida e consigli del pediatra per affrontare la stagione fredda

Con l’arrivo delle stagioni autunnale e invernale torna al centro del dibattito la prevenzione dell’influenza stagionale, con particolare riferimento alla tutela della salute dei più piccoli. La vaccinazione rappresenta lo strumento fondamentale per ridurre la circolazione del virus e prevenire l’insorgenza di possibili complicanze in età pediatrica.

Vaccino antinfluenzale ai bambini: quando e perché è raccomandato

Per chiarire i dubbi più comuni delle famiglie — su tempistiche, benefici e modalità di somministrazione della profilassi — le telecamere di InfoCilento hanno intervistato il Dottor Raffaele Pecoraro, pediatra di libera scelta operante a Capaccio Paestum. L’intervista nasce con l’obiettivo di fornire un’informazione scientificamente corretta e accompagnare i genitori in una scelta consapevole.

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Prevenzione e salute pediatrica: le indicazioni per i genitori

Oltre alla somministrazione del vaccino, il colloquio con lo specialista affronta il tema delle buone pratiche quotidiane per proteggere i bambini dai malanni di stagione. Dalla corretta igiene delle mani al riconoscimento dei sintomi, il Dottor Pecoraro ha illustrato i passaggi chiave per fare chiarezza sugli aspetti principali della vaccinazione e garantire la tutela della salute infantile durante i mesi invernali.

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