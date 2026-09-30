Influenza, al via i vaccini nell’Asl Salerno: ecco tutte le info utili

Prende il via domani, giovedì 1° ottobre 2026 la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Asl Salerno. L’iniziativa punta a mettere in sicurezza la popolazione del territorio provinciale in vista dei mesi freddi, riaffermando la vaccinazione come il presidio di prevenzione più efficace per arginare la diffusione del virus stagionale e ridurne le possibili complicanze sanitarie.
Categorie a rischio e gratuità: a chi è raccomandata la somministrazione
La profilassi antinfluenzale viene offerta in modalità attiva e gratuita a precise fasce di popolazione ritenute maggiormente esposte o a rischio di complicanze. Nello specifico, la somministrazione gratuita è prevista per:
- Anziani e soggetti fragili: persone di età pari o superiore ai 60 anni e soggetti ricoverati in strutture per lungodegenti.
- Bambini ed età evolutiva: piccoli di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, oltre a bambini e adolescenti sottoposti a trattamenti prolungati con acido acetilsalicilico.
- Donne in gravidanza: donne che si trovano nel periodo gestazionale o nel post-partum all’inizio della stagione epidemica.
- Persone con patologie croniche: soggetti tra i 7 e i 59 anni affetti da malattie antecedenti che aumentano il rischio di complicanze infettive.
- Contatti stretti: familiari e caregiver di individui ad alto rischio.
- Lavoratori e categorie strategiche: personale sanitario e sociosanitario, dipendenti dei servizi pubblici di primaria importanza, lavoratori a contatto quotidiano con animali e donatori di sangue.
Dove vaccinarsi sul territorio dell’Asl Salerno
Per facilitare l’accesso al servizio su tutto il territorio salernitano, l’Azienda Sanitaria Locale ha predisposto diversi canali di somministrazione.
I cittadini rientranti nelle categorie a rischio possono rivolgersi prioritariamente al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta che ha aderito alla campagna aziendale. In alternativa, è possibile accedere agli ambulatori vaccinali attivi presso i singoli Distretti Sanitari dell’Asl Salerno. Per i cittadini di età pari o superiore ai 60 anni, la vaccinazione può essere eseguita direttamente anche presso le farmacie convenzionate aderenti.