Innovazione negli appalti sanitari: Consip lancia la gara da 57 milioni con Asl Salerno

Consip ha pubblicato una nuova procedura di gara per la gestione delle apparecchiature sanitarie, introducendo un modello contrattuale che unisce manutenzione, gestione operativa e rinnovo tecnologico. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con l’ASL Salerno, punta a superare la tradizionale divisione tra manutenzione dell’esistente e acquisto di nuove tecnologie, affidando a un unico operatore la responsabilità globale del servizio. Il progetto pilota coinvolgerà oltre 22 mila dispositivi medici per un valore complessivo di 57 milioni di euro, a beneficio di un bacino di utenza di circa un milione di cittadini, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 30 settembre 2026.

Un modello basato sui risultati e sulla qualità

Il nuovo schema contrattuale lega la remunerazione dell’operatore economico al raggiungimento di specifici indicatori di performance, misurando sia l’efficienza delle apparecchiature esistenti sia la disponibilità delle nuove tecnologie. Questo approccio, basato sul value based procurement, incentiva il miglioramento continuo e l’innovazione dei servizi diagnostici e terapeutici. La fornitura prevede assistenza tecnica full risk, monitoraggio costante e la disponibilità di innovazioni in sei differenti ambiti clinici, garantendo la continuità assistenziale nelle strutture pubbliche.

Il valore strategico per il territorio e la sanità pubblica

L’operazione rientra nel percorso di rinnovamento del procurement pubblico promosso da Consip in linea con il Piano Industriale 2026-2029, che privilegia la qualità dei servizi e la creazione di valore per la pubblica amministrazione. La sinergia con l’azienda sanitaria locale campana rappresenta un banco di prova fondamentale per modernizzare la gestione tecnologica ospedaliera.

Come sottolineato dal direttore generale dell’Asl Salerno e vice presidente vicario di Federsanità, Gennaro Sosto: “Sperimentiamo con soddisfazione, per la prima volta un approccio contrattuale innovativo – ha dichiarato l’ing. Gennaro Sosto, Direttore Generale Asl Salerno e vice Presidente vicario di Federsanità – orientato al valore, basato sul value Based procurement, in un processo globale di che include pianificazione, selezione dei fornitori e gestione a lungo termine del valore, integrando manutenzione, gestione operativa e rinnovo tecnologico. Il tutto con l’obiettivo di garantire outcome finalizzato al miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi per i cittadini”.