Campagna vaccinale 2026 al via nell’ASL Salerno: l’appello del dottor Vincenzo Sica

È partita la campagna vaccinale 2026 dell’ASL Salerno, un appuntamento cruciale con la prevenzione rivolto a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle fasce più fragili e ai soggetti maggiormente esposti alle complicanze delle patologie stagionali.

Sull’iniziativa è intervenuto in collegamento con InfoCilento il dottor Vincenzo Sica, coordinatore dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di Capaccio Paestum e referente per l’Ospedale di Comunità di Roccadaspide. Il medico ha fornito indicazioni e consigli utili per affrontare il percorso vaccinale con consapevolezza, invitando i cittadini a non lasciarsi condizionare dal meteo attuale.

L’importanza di non rimandare la vaccinazione

L’invito principale del dottor Sica è quello di non rinviare la somministrazione e di rispondere tempestivamente alle indicazioni della campagna sanitaria. La prevenzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per ridurre il rischio di contagio e, soprattutto, per prevenire lo sviluppo di forme cliniche più severe.

Particolare attenzione deve essere rivolta a bambini, anziani e persone con comorbidità o fragilità: per questi target è ancora più prioritario seguire le raccomandazioni dei medici di medicina generale e aderire alle campagne promosse dal Servizio Sanitario.

Clima mite e prevenzione: perché il caldo non deve frenare

Un aspetto fondamentale su cui il dottor Sica si è soffermato riguarda le temperature ancora elevate del periodo. Il clima mite di questi giorni non deve trasformarsi in un pretesto per procrastinare una scelta di tutela della salute che guarda alla stagione invernale.

La vaccinazione, ha sottolineato il medico, va affrontata in un’ottica di programmazione sanitaria e prevenzione a lungo termine. È fondamentale rivolgersi tempestivamente ai propri medici di base per ricevere informazioni adeguate al proprio quadro clinico.

Il messaggio che arriva dai professionisti della salute del territorio di Salerno e del Cilento è chiaro e diretto: informarsi, seguire i consigli degli specialisti e programmare la vaccinazione senza attendere l’arrivo del freddo intenso.