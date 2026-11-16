Agropoli, al via “Giardino dei piccoli custodi”: aree verdi ai cittadini

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Ad Agropoli i cittadini potranno prendersi cura, gestire e valorizzare in prima persona le aree verdi pubbliche della città. La Giunta comunale ha infatti approvato il programma del progetto denominato “Giardino dei piccoli custodi”, che prevede una serie di iniziative calendarizzate dall’associazione “Agropoli Sostenibile” a partire dal 22 novembre 2026 e fino al mese di novembre 2027.

Aiuole didattiche e piante aromatiche al Parco “L. Bonifacio”

Il progetto, presentato da Margherita Gregorio in qualità di referente dell’associazione, consiste nell’installazione di quattro cassette in legno contenenti una selezione di piante aromatiche. L’obiettivo principale è la realizzazione di aiuole didattiche che costituiscano uno spazio aperto a tutta la comunità, interamente dedicato alla conoscenza della natura e alla cura condivisa del verde.

All’associazione “Agropoli Sostenibile” è stata contestualmente affidata la manutenzione annuale dello spazio pubblico situato all’interno del Parco “L. Bonifacio”, dove verrà affisso un cartello informativo con le indicazioni dell’iniziativa e il nome del soggetto affidatario.

Il progetto si inserisce nel programma comunale “Agropoli Fiorisce”

L’iniziativa rientra nel più ampio piano di valorizzazione delle aree verdi e degli spazi urbani promosso dall’Amministrazione comunale per migliorare il decoro della città e la qualità dell’accoglienza. denominato “Agropoli Fiorisce”, il programma punta a stimolare l’attiva partecipazione della cittadinanza alla tutela e alla salvaguardia del territorio, ponendo particolare attenzione alla conservazione del patrimonio verde urbano.