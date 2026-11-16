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Mozzarella di bufala a Paestum: come si fa e dove visitare i caseifici della Piana del Sele

Latte di bufala della Piana del Sele, cagliata filata a mano e una lunga strada di caseifici tra Capaccio e Paestum: come nasce la mozzarella DOP e dove assaggiarla.

Fiorenza Di Palma
Mozzarella di bufala a Paestum: come si fa e dove visitare i caseifici della Piana del Sele
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La Piana del Sele è una delle aree più importanti d’Italia per l’allevamento delle bufale. Qui, tra Capaccio Paestum e i centri vicini come Cafasso, si produce la mozzarella di bufala campana DOP.

Come si fa

La mozzarella di Paestum è prodotta solo con latte fresco di bufala allevata nella Piana del Sele, area compresa nel disciplinare della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Il latte diventa cagliata, viene filato con acqua bollente e modellato a mano in forme tonde. Il risultato è una superficie liscia e lucida, con pasta morbida, elastica e ricca di latte.

Alcuni caseifici (indirizzi)

  • Barlotti, via Torre di Paestum 1, Capaccio Paestum: con ristorante e punto vendita.
  • Tenuta Vannulo, via Galileo Galilei 101, Capaccio Paestum: conosciuta per mozzarella, yogurt, gelati e visite in azienda.
  • Caseificio Rivabianca, SS 18 Tirrena Inferiore, Capaccio Paestum: con area degustazione.
  • Azienda agricola e caseificio Tempio, via Magna Graecia 446, Cafasso.
  • La Dispensa San Salvatore, SS 18, località Cafasso 5.
  • Caseificio Di Benedetto, SS 18 Tirrena Inferiore, km 88,900.
  • Caseificio F.lli Di Lascio, contrada Cerro 10, SS 18 km 89,600, Ponte Barizzo.
  • Caseificio Prime Querce, via Getsemani, Capaccio Paestum.
  • Agribios Caseificio Artigianale, via Spinazzo, Capaccio Paestum.

Cosa assaggiare

Mozzarella, trecce, bocconcini e burrate di bufala; ricotta fresca (anche calda); yogurt di bufala e caciocavallo.

Consigli per la visita

  • Molti caseifici offrono visite guidate agli allevamenti e ai laboratori, dove si osserva la lavorazione del latte.
  • Alcuni hanno punti vendita per acquistare direttamente dal produttore.
  • Il Parco archeologico di Paestum, patrimonio UNESCO, è vicino ai caseifici: puoi abbinare la visita ai tre templi greci e al Museo archeologico nazionale con la Tomba del Tuffatore.
  • Per agriturismi dove dormire o mangiare, in zona ci sono Porta Sirena, Il Granato e L’Oasi del Granato.

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