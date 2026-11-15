Serie C - Serie D

Serie D: la Gelbison ribalta l’Aranova e ritrova la vittoria al “Morra”

La Gelbison batte 2-1 l’Aranova al Morra di Vallo della Lucania: decisive le reti di Simeri e Flores nel primo tempo per ritrovare i tre punti.

Antonio Pagano
Serie D: la Gelbison ribalta l’Aranova e ritrova la vittoria al "Morra"
3 min di letturaCommenta

La Gelbison torna a vincere e porta a casa tre punti importanti, allo stadio “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania i rossoblù battono 2-1 la formazione laziale dell’Aranova, vittoria che non arrivava dallo scorso 18 ottobre dalla gara contro l’Ossese.

Succede tutto nel primo tempo: partono bene i cilentani, ma al 7′ arriva la rete degli ospiti firmata da Putti. La Gelbison reagisce e ribalta il punteggio grazie alle marcature di Simeri e Flores. Nella ripresa è poi fondamentale una bella parata del portiere Grillo su una conclusione ravvicinata dei laziali.

Il primo tempo

Mister Infantino lancia dal primo minuto Grillo tra i pali, in difesa Viscomi, Del Miglio e De Luca, a centrocampo Kouame, Kosovan, De Martino e Nicolao, e in attacco il trio formato da Coscia, Simeri e Flores.

Al 3′ l’Aranova arriva in contropiede nell’area rossoblù, ma la sfera finisce senza problemi tra le mani di Grillo. La Gelbison resta propositiva e prova ad affondare, ma al 7′ il punteggio si sblocca a favore degli ospiti: Putti va a segno con un gran tiro dal limite dell’area di rigore su cui Grillo non può nulla.

Al quarto d’ora di gioco arriva un’altra occasione per i laziali su calcio di punizione, ma l’azione si conclude con un nulla di fatto. Poco dopo si registra una nuova punizione per la squadra ospite: stavolta la conclusione trova pronto Grillo, che allontana la minaccia.

La Gelbison trova il pari al 21′: sul traversone messo in mezzo da Nicolao, Simeri aggancia e insacca alle spalle di Zonfrilli. Alla mezz’ora i cilentani trovano nuovamente la rete con una trama analoga (cross di Nicolao e deviazione vincente di Flores), ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. I padroni di casa prendono coraggio dopo il gol del pari e al 45′ completano il sorpasso: Flores scavalca il portiere avversario e firma il 2-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco.

La ripresa

La Gelbison parte subito in avanti nel secondo tempo. Al 9′ Fumasoni calcia di sinistro, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo. L’Aranova risponde e si mantiene in zona d’attacco: poco dopo, un tiro diretto da calcio di punizione si spegne sul fondo.

Nuova occasione per la Gelbison al 15′: Simeri per poco non trova il tris in area di rigore, sventato dal tempestivo intervento della difesa laziale. Al 21′ Grillo si fa trovare ancora pronto sulla conclusione di De Angelis, deviando il pallone in angolo. Alla mezz’ora ci prova da lontano Flores, ma la palla finisce tra le mani di Zonfrilli senza creare patemi.

L’Aranova sfiora il pareggio al 35′ con un’ottima opportunità da rete, sventata da un grande intervento di Grillo che salva i suoi. Risponde la Gelbison al 38′, ma Flores non riesce a impattare la sfera. Al 43′ l’ultimo brivido porta la firma dell’Aranova, con un colpo di testa da punizione che termina alto sopra la traversa. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine: la Gelbison porta a casa tre punti importanti.

⚽ Serie D girone G

Risultati 12ª giornata

  • dom 15/11Trastevere2 - 2Albalonga
  • dom 15/11Paganese1 - 0Atletico Lodigiani
  • dom 15/11Gelbison2 - 1Aranova
  • dom 15/11Unipomezia0 - 0Viterbese
  • dom 15/11Afragolese0 - 0Monastir 1983
  • dom 15/11Sarnese 19262 - 0Anzio
  • dom 15/11Ossese4 - 2Città di Anagni
  • dom 15/11Venafro0 - 0Sarrabus Ogliastra
  • dom 15/11Budoni1 - 0Sassari Latte Dolce
#SquadraPtGDR
1Sarnese 19262912+13
2Trastevere2012-1
3Albalonga1812+4
4Monastir 19831812+3
5Viterbese1812+3
6Paganese1712+5
7Unipomezia1712+4
8Ossese1712+2
9Anzio1712+2
10Budoni1712-4
11Afragolese1612+5
12Aranova1512-2
13Città di Anagni1412-4
14Venafro1412-4
15Gelbison1412-7
16Sarrabus Ogliastra1312-1
17Sassari Latte Dolce1012-6
18Atletico Lodigiani612-12

Classifica completa e prossimo turno →

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