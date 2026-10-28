Salernitana, la scelta del nuovo mister tra Toscano e giovani profili: intanto a Giugliano torna Agovino

La panchina della Salernitana resta al centro di un fitto e prolungato vertice societario a seguito dell’esonero di Serse Cosmi, ufficializzato nel pomeriggio di martedì. La dirigenza granata è al lavoro per individuare la figura tecnica idonea a guidare la squadra nel prosieguo della stagione, analizzando diversi profili tra allenatori di esperienza ed emergenti. Nel frattempo, il quadro dei tecnici in Campania registra novità ufficiali con la nomina di Massimo Agovino alla guida del Giugliano Calcio 1928.

Salernitana, vertice al Mary Rosy per il dopo Cosmi

I confronti all’interno del club salernitano sono iniziati nella serata di ieri attraverso un vertice che ha visto protagonisti il patron Danilo Iervolino, il direttore sportivo Daniele Faggiano e il direttore operativo Gennaro Alfano. Le consultazioni sono proseguite questa mattina presso il Centro Sportivo Mary Rosy di Pontecagnano Faiano, dove si è aggiunto l’amministratore delegato Umberto Pagano per un colloquio diretto con la squadra.

Sul tavolo della dirigenza resta l’opzione di una gestione ad interim affidata a Giuseppe Scurto, già vice di Cosmi, che nel frattempo sta dirigendo le ultime sedute di allenamento al campo di allenamento.

Il casting dei tecnici: l’ipotesi Toscano e i profili giovani

La selezione per la guida tecnica della Salernitana comprende attualmente quattro opzioni principali. Mimmo Toscano rappresenta il profilo di maggiore esperienza della categoria e ha registrato contatti recenti con la dirigenza; la trattativa richiede tuttavia una valutazione complessa sotto il profilo contrattuale, data la richiesta di un accordo di diciotto mesi e relative garanzie economiche.

Accanto alla pista Toscano, sostenuta in particolare dal direttore sportivo Faggiano per la profonda conoscenza del campionato da parte del tecnico, la società valuta due profili emergenti come Emanuele Troise e Fabio Prosperi, caratterizzati da ingaggi contenuti. Resta infine tra le opzioni esplorate Vito Di Bari, reduce dall’esperienza al Casarano, in un quadro di valutazioni che potrebbe risentire di ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Giugliano, ufficiale il ritorno di Massimo Agovino

Mentre la Salernitana valuta i candidati per la propria panchina, il Giugliano Calcio 1928 ha formalizzato la nomina di Massimo Agovino come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico si è legato alla società gialloblù con un contratto valido fino al 30 giugno 2027, segnando un ritorno nell’ambiente giuglianese dopo le tappe delle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, culminate con la vittoria del campionato di Eccellenza e la promozione in Serie D.

Lo staff tecnico a supporto di Agovino sarà composto da Luca Tulino, nel ruolo di allenatore in seconda, e da Mario Annunziata come collaboratore tecnico. Per l’allenatore campano, reduce dalla recente interruzione del rapporto con la Gelbison, si apre dunque un nuovo ciclo sulla panchina dei tigre, per la quale nei giorni scorsi era stata ipotizzata anche la candidatura di Eziolino Capuano.