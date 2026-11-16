Attualità

Qualità della vita 2026: Salerno sale al 74° posto

La provincia di Salerno guadagna sette posizioni nella classifica ItaliaOggi 2026. Scopri i settori trainanti, i dati sul turismo e le sfide del territorio.

Ernesto Rocco
Salerno
3 min di letturaCommenta

La provincia di Salerno mostra segnali concreti di risalita nella 28ª edizione dell’indagine annuale sulla Qualità della vita, curata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Nella graduatoria generale 2026, il territorio salernitano conquista il 74° posto su 107 province italiane, registrando un avanzamento di sette posizioni rispetto all’81° posto dell’anno precedente.

Nonostante il piazzamento collochi ancora l’area al di sotto della soglia delle 60 province italiane con vivibilità considerata “buona o accettabile”, il dato conferma la tenuta del territorio tra le realtà più dinamiche del Mezzogiorno. In ambito regionale, Salerno consolida il secondo posto assoluto in Campania:

  • Avellino: 73° posto (in crescita rispetto al 77° del 2025)
  • Salerno: 74° posto (era 81ª)
  • Benevento: 79° posto (guadagna sette posizioni dall’86°)
  • Caserta: 91° posto (in lieve risalita dal 93°)
  • Napoli: 98° posto (stabile rispetto alla scorsa rilevazione)

Turismo, cultura e aree protette: il record nazionale del Salernitano

Analizzando nel dettaglio le nove dimensioni d’indagine dello studio — articolate su 92 indicatori complessivi — il motore principale della crescita salernitana si conferma il settore legato a Turismo, intrattenimento e cultura. In questo ambito la provincia raggiunge il 29° posto nazionale, migliorando il già positivo 33° piazzamento del 2025.

A incidere in modo determinante su questo risultato, particolarmente rilevante per l’area sud della provincia e per il comprensorio del Cilento e Vallo di Diano, è un primato ambientale: il 55,6% della superficie provinciale ricade in aree naturali protette, dato che vale a Salerno il record assoluto in Italia davanti a Belluno.

Sanità e sicurezza sociale in crescita: i settori che migliorano

Oltre all’attrattività turistica e paesaggistica, l’indagine 2026 evidenzia progressi significativi sul fronte dei servizi alla persona e della tenuta del tessuto comunitario:

  • Sicurezza sociale: è il comparto che registra il balzo più ampio, con una risalita di undici gradini che porta Salerno dalla 57ª alla 46ª posizione nazionale.
  • Sistema salute: l’offerta sanitaria e l’efficienza dei servizi guadagnano terreno, collocando il territorio al 43° posto.
  • Reati e sicurezza: l’indicatore si attesta nella prima metà della classifica italiana, occupando il 48° posto.
  • Ambiente: resta invariata la valutazione complessiva sulle dotazioni e sulle pressioni ambientali, con la provincia stabile alla 63ª posizione.

Lavoro, reddito e demografia: le criticità da affrontare

Sul piano economico e occupazionale il percorso di recupero procede con maggiore gradualità. Pur segnando un’inversione di tendenza rispetto al 2025, i parametri legati al benessere materiale restano nella parte bassa della graduatoria:

  • Reddito e ricchezza: sale di cinque posizioni, passando dall’82° al 77° posto.
  • Affari e lavoro: avanza di quattro gradini, attestandosi all’88° posto rispetto al 92° della precedente edizione.
  • Istruzione e formazione: non si registrano variazioni, con il territorio fermo all’80° posto.

L’unico dato in controtendenza riguarda l’indicatore Popolazione, che arretra dal 49° al 58° posto, riflettendo le dinamiche legate all’invecchiamento demografico e allo spopolamento che interessano soprattutto le aree interne del territorio provinciale.

Il quadro nazionale: Bolzano torna in vetta, divario ancora netto col Sud

A livello italiano, l’edizione 2026 fotografia una penisola ancora spaccata in due tra Centro-Nord e Mezzogiorno. In cima alla classifica si registra un avvicendamento al vertice: Bolzano riconquista il primo posto assoluto dopo due anni, superando Milano (che scende al secondo gradino del podio), mentre Bologna si conferma al terzo posto. In fondo alla graduatoria nazionale chiude invece Taranto (107ª), preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª).

Continua a leggereIl salernitano Francesco Napoli eletto vicepresidente vicario nazionale ArcigayLeggi l'articolo →Continua a leggereDa Salerno al Cilento allarme maltempo: frane e allagamenti, notte di emergenzaLeggi l'articolo →Continua a leggereCarta Dedicata a te 2026 in provincia di Salerno: elenchi, ritiro e scadenza del 16 dicembreLeggi l'articolo →
Commenti

Nessun commento per ora. Scrivi tu il primo.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità