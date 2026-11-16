Qualità della vita 2026: Salerno sale al 74° posto

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La provincia di Salerno mostra segnali concreti di risalita nella 28ª edizione dell’indagine annuale sulla Qualità della vita, curata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Nella graduatoria generale 2026, il territorio salernitano conquista il 74° posto su 107 province italiane, registrando un avanzamento di sette posizioni rispetto all’81° posto dell’anno precedente.

Nonostante il piazzamento collochi ancora l’area al di sotto della soglia delle 60 province italiane con vivibilità considerata “buona o accettabile”, il dato conferma la tenuta del territorio tra le realtà più dinamiche del Mezzogiorno. In ambito regionale, Salerno consolida il secondo posto assoluto in Campania:

Avellino: 73° posto (in crescita rispetto al 77° del 2025)

73° posto (in crescita rispetto al 77° del 2025) Salerno: 74° posto (era 81ª)

74° posto (era 81ª) Benevento: 79° posto (guadagna sette posizioni dall’86°)

79° posto (guadagna sette posizioni dall’86°) Caserta: 91° posto (in lieve risalita dal 93°)

91° posto (in lieve risalita dal 93°) Napoli: 98° posto (stabile rispetto alla scorsa rilevazione)

Turismo, cultura e aree protette: il record nazionale del Salernitano

Analizzando nel dettaglio le nove dimensioni d’indagine dello studio — articolate su 92 indicatori complessivi — il motore principale della crescita salernitana si conferma il settore legato a Turismo, intrattenimento e cultura. In questo ambito la provincia raggiunge il 29° posto nazionale, migliorando il già positivo 33° piazzamento del 2025.

A incidere in modo determinante su questo risultato, particolarmente rilevante per l’area sud della provincia e per il comprensorio del Cilento e Vallo di Diano, è un primato ambientale: il 55,6% della superficie provinciale ricade in aree naturali protette, dato che vale a Salerno il record assoluto in Italia davanti a Belluno.

Sanità e sicurezza sociale in crescita: i settori che migliorano

Oltre all’attrattività turistica e paesaggistica, l’indagine 2026 evidenzia progressi significativi sul fronte dei servizi alla persona e della tenuta del tessuto comunitario:

Sicurezza sociale: è il comparto che registra il balzo più ampio, con una risalita di undici gradini che porta Salerno dalla 57ª alla 46ª posizione nazionale.

è il comparto che registra il balzo più ampio, con una risalita di undici gradini che porta Salerno dalla 57ª alla nazionale. Sistema salute: l’offerta sanitaria e l’efficienza dei servizi guadagnano terreno, collocando il territorio al 43° posto .

l’offerta sanitaria e l’efficienza dei servizi guadagnano terreno, collocando il territorio al . Reati e sicurezza: l’indicatore si attesta nella prima metà della classifica italiana, occupando il 48° posto .

l’indicatore si attesta nella prima metà della classifica italiana, occupando il . Ambiente: resta invariata la valutazione complessiva sulle dotazioni e sulle pressioni ambientali, con la provincia stabile alla 63ª posizione.

Lavoro, reddito e demografia: le criticità da affrontare

Sul piano economico e occupazionale il percorso di recupero procede con maggiore gradualità. Pur segnando un’inversione di tendenza rispetto al 2025, i parametri legati al benessere materiale restano nella parte bassa della graduatoria:

Reddito e ricchezza: sale di cinque posizioni, passando dall’82° al 77° posto .

sale di cinque posizioni, passando dall’82° al . Affari e lavoro: avanza di quattro gradini, attestandosi all’ 88° posto rispetto al 92° della precedente edizione.

avanza di quattro gradini, attestandosi all’ rispetto al 92° della precedente edizione. Istruzione e formazione: non si registrano variazioni, con il territorio fermo all’80° posto.

L’unico dato in controtendenza riguarda l’indicatore Popolazione, che arretra dal 49° al 58° posto, riflettendo le dinamiche legate all’invecchiamento demografico e allo spopolamento che interessano soprattutto le aree interne del territorio provinciale.

Il quadro nazionale: Bolzano torna in vetta, divario ancora netto col Sud

A livello italiano, l’edizione 2026 fotografia una penisola ancora spaccata in due tra Centro-Nord e Mezzogiorno. In cima alla classifica si registra un avvicendamento al vertice: Bolzano riconquista il primo posto assoluto dopo due anni, superando Milano (che scende al secondo gradino del podio), mentre Bologna si conferma al terzo posto. In fondo alla graduatoria nazionale chiude invece Taranto (107ª), preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª).