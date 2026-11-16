Rapporto Montagne Italia 2026: il Cilento guida la ripresa

4 min di lettura

Il Rapporto Montagne Italia 2026, realizzato da Uncem con Fondazione Montagne Italia ed edito da Rubbettino, disegna una mappa inedita delle aree interne campane. I dati, basati su elaborazioni Eures su fonte Istat, saranno al centro dell’Assemblea nazionale Uncem in programma il 4 e 5 dicembre a Paestum, un appuntamento dedicato all’intelligenza territoriale e alla cooperazione tra Comuni.

In Campania si contano 197 Comuni totalmente montani su 550 (il 35,8% del totale), suddivisi in 23 unità territoriali montane. Questi territori coprono 6.478 chilometri quadrati, pari al 47,4% della superficie regionale, una percentuale superiore alla media nazionale del 44,7%. Nonostante l’estensione, vi risiede solo l’8% della popolazione campana, circa 446mila abitanti.

«L’Appennino non è un osso senza polpa, ma un sistema che tiene insieme città, campagne, montagne e coste. Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento non possono pensare il proprio futuro senza questi territori», dichiara Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

Saldo migratorio in positivo: il Cilento e gli Alburni in testa

Il dato che ribalta la narrazione sullo spopolamento riguarda i flussi migratori. Nel 2025 i Comuni totalmente montani della Campania hanno registrato un saldo migratorio positivo di 470 residenti (+1,1 per mille), frutto di 1.519 ingressi netti dall’estero che hanno compensato il saldo migratorio interno negativo di 1.049 persone. Nel biennio 2024-2025, le 23 unità territoriali hanno accumulato un saldo positivo di 902 persone.

Analizzando le singole aree della provincia di Salerno e della regione, emergono risultati di rilievo per il comprensorio cilentano:

Lambro e Mingardo: primo posto regionale per tasso migratorio con il +7,7 per mille e un saldo positivo di 341 residenti.

primo posto regionale per tasso migratorio con il e un saldo positivo di 341 residenti. Alburni: primo posto assoluto in Campania per numero di nuovi residenti con un saldo migratorio di +613 persone (+3,6 per mille).

primo posto assoluto in Campania per numero di nuovi residenti con un saldo migratorio di (+3,6 per mille). Monte Stella: seconda posizione per tasso migratorio con il +5,4 per mille (+183 residenti).

seconda posizione per tasso migratorio con il (+183 residenti). Bussento: quarto posto regionale con un tasso del +3,8 per mille (+117 residenti).

quarto posto regionale con un tasso del (+117 residenti). Monti Lattari: unici a segnare una crescita demografica complessiva tra il 2021 e il 2026 (+1,5%), sostenuta da una quota di giovani tra 0 e 14 anni pari al 14,8% (contro la media montana del 11,2%).

Di segno opposto altre aree come la Penisola Amalfitana (-253 residenti nel saldo migratorio e -4,6% di popolazione nel quinquennio), il Fortore Campano (-5,7%) e l’Alta Irpinia (-3,6%).

«Un saldo naturale negativo non è una sentenza di morte», spiega Marco Bussone. «Il saldo migratorio positivo della montagna campana è una notizia politica, economica e sociale che cambia le domande che dobbiamo porci». Dello stesso avviso Vincenzo Luciano, Presidente Uncem Campania: «Alcune montagne campane stanno intercettando nuovi abitanti. Il nostro compito è rendere strutturale questa capacità, rafforzando le Comunità montane e la qualità dei servizi».

Lavoro e occupazione: la montagna supera la pianura

Sul fronte occupazionale, la Campania rappresenta un’eccezione positiva nel panorama nazionale. Secondo i dati Eures riferiti al 2022, il tasso di occupazione nei Comuni montani campani supera di 0,6 punti percentuali quello dei Comuni non montani, mentre il tasso di disoccupazione risulta inferiore di 0,5 punti.

Tuttavia, persiste il fenomeno del pendolarismo: il 76,1% dei Comuni montani è classificato come esportatore di forza lavoro, ovvero con più lavoratori residenti rispetto ai posti di lavoro disponibili localmente (contro il 70,3% dei Comuni non montani). Solo l’11,7% risulta attrattivo sul piano occupazionale.

«La montagna campana non chiede assistenza, ma condizioni per fare impresa e offrire lavoro qualificato nelle filiere agroalimentari, forestali, energetiche e turistiche», sottolinea Bussone.

Il nodo dei redditi: un divario di oltre 3.300 euro da colmare

Se l’occupazione tiene, la tenuta economica delle famiglie resta la sfida principale. Nel 2024 il reddito medio dei contribuenti nei Comuni montani campani è stato di 18.326 euro, contro i 21.669 euro dei Comuni non montani e i 21.355 euro della media regionale. Il divario da colmare ammonta a 3.343 euro (-15,4%).

Il confronto con il resto del Paese evidenzia ulteriormente questa distanza:

Media Comuni montani italiani: 23.728 euro (5.402 euro in più rispetto alla Campania).

23.728 euro (5.402 euro in più rispetto alla Campania). Media Comuni montani del Mezzogiorno: 19.163 euro (837 euro in più rispetto alla Campania).

19.163 euro (837 euro in più rispetto alla Campania). Contribuenti sotto i 10mila euro: rappresentano il 35,7% nei Comuni montani campani, contro il 31,1% dei non montani e il 22,9% della media montana nazionale.

«La montagna non può essere raccontata soltanto attraverso la bellezza del paesaggio», conclude Vincenzo Luciano. «Il divario di oltre 3.300 euro deve diventare una priorità delle politiche regionali. Servono fiscalità differenziata, sostegno alle imprese e una strategia economica specifica per l’Appennino».