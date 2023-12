Serie D girone H: ecco il resoconto di giornata 17

Non cambiano gli equilibri nel gruppo di testa nel corso della penultima giornata di andata nel girone H di serie D. Altamura e Nardò vincono e si impongono come le principali forze. A inseguire il Martina Calcio che si aggiudica lo scontro diretto contro il Matera.

La corsa per la promozione

La capolista Altamura si aggiudica una sfida tirata contro il Bitonto, grazie alle reti del solito Loiodice e di Bolognese. Riuscito il controsorpasso al Nardò, che ieri aveva ottenuto il bottino pieno nella trasferta campana contro la Palmese: a determinare le sorti del match a favore degli uomini di mister Ragno un diagonale chirurgico di Dambros. Tiene il passo anche il Martina Calcio che si impone in casa sul Matera per 2 reti a 0, a sbloccare la sfida ci pensa il solito Palermo che si prende la testa della classifica cannonieri.

Rallenta il Casarano una sconfitta casalinga contro il Manfredonia. La Paganese con il punticino ottenuto a Santa Maria scavalca una Gelbison sempre più in crisi d’identità: i Vallesi se continuano di questo passo dovranno ridefinire gli obiettivi stagionali.

La lotta salvezza

Ottimo risultato per il fanalino di coda Gallipoli, che con i nuovi innesti sembra un’altra squadra e riesce a imporsi per 3 reti a 2 sul campo dell’Angri: determinante il neoarrivato Munoz, autore di una doppietta. L’Angri, invece, viene risucchiato in zona playout per la vittoria del Manfredonia sul Casarano.

Accorcia la classifica anche il Gravina che batte nettamente una Gelbison spenta. Il Santa Maria non riesce, invece, a trovare la prima vittoria stagionale della gestione Rogazzo, nonostante l’esordio in attacco di Tedesco. Contro la Paganese viene fuori una sfida tattica e francamente brutta, con poche occasioni, che frena la rincorsa di entrambe le compagini campane.