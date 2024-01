Serie D: ecco il resoconto della prima giornata di ritorno del girone H

La Gelbison rallenta la corsa del Team Altamura. I biancorossi rimangono alla testa del girone H con 4 punti di vantaggio rispetto al Nardò. I ragazzi di mister Ragno passano di misura tra le mura amiche contro la Fidelis e accorciano. Male il Santa Maria che perde lo scontro diretto contro il Gallipoli, che si impone di misura con una rete di Benvenga.

La sfida al vertice

Come già detto, il Team Altamura rallenta e viene avvicinato dal Nardò. Viceversa, non tiene il passo il Martina Calcio, che incassa una cocente sconfitta sul campo del Manfredonia. I Biancoazzurri dovranno guardarsi le spalle dagli assedi di Casarano e Matera, vittoriose rispettivamente contro Rotonda e Fasano. Bene la Paganese che sbanca il “Puttilli” di Barletta, relegando i padroni di casa alle zone basse della classifica a pari punti con l’Angri sestultimo.

La corsa salvezza

La Polisportiva Santa Maria non riesce a replicare la prestazione dell’ultima trasferta pugliese e cade al Via del Mare di Gallipoli. I Giallorossi si confermano squadra tosta dopo i nuovi innesti di mercato. Bene anche la Palmese che passa in casa contro il Gravina al termine di un pirotecnico 4 a 2. Bitonto e Angri non si fanno male e si spartiscono il bottino.

Si tratta di un risultato che non può accontentare né la rincorsa del Bitonto né la compagine dell’agro nocerino che con una vittoria avrebbe sfruttato i passi falsi di Barletta e Fasano risollevandosi dalla zona playout.

Dunque, classifica che si accorcia quando la prima giornata di ritorno è in archivio: ci sono sette squadre in sette punti per la lotta salvezza.