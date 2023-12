Urlo di gioia Santa Maria: Nardò battuto e vittoria ritrovata

La si aspettava da ben 7 partite, ma adesso è finalmente arrivata. La Polisportiva Santa Maria Cilento batte il Nardò per 0-1, fuori casa, e ritrova una vittoria di fondamentale importanza. A decidere il match, un gol di Nunziante ad inizio secondo tempo. I giallorossi hanno offerto una prestazione da grande squadra, volenterosi di riportare a casa i 3 punti. La partita vede subito il Nardò provare a mettere pressione ai campani con Russo, che però manca di precisione. Sulla stessa corsia, la sinistra, ci prova anche Dambros, velocissimo, ma è bravo l’esordiente Spina a respingere il suo tiro. La squadra di mister Rogazzo si difende bene e si fa vedere con Catalano, prima con una punizione bloccata da Viola e poi con un corner fuori misura. Nella fase centrale del match, la formazione neretina continua a spingere, ma i giallorossi chiudono bene gli spazi, concedendo praticamente nulla alla squadra di mister Ragno. Il secondo tempo, inizia con i giallorossi all’attacco grazie ad una punizione di Catalano che trova la risposta di Viola tra i pali. Al minuto 8, però, si sblocca la gara: ripartenza perfetta Tedesco-Catalano-Nunziante, con quest’ultimo che trafigge con un perfetto diagonale Viola (0-1). Subito dopo, il Santa Maria resta anche in 10 per il doppio giallo rifilato a Chironi. L’uomo in meno, da forza al Nardò che si catapulta in avanti a caccia del pareggio. La più grande opportunità capita a Gentile che, da posizione ravvicinata, deve fare i conti con il riflesso felino di Spina. I cilentani, però, non si limitano a difendere e cercano di sfruttare gli spazi lasciati da un Nardò ultra offensivo. Le ripartenze sia di Nunziante che di Szymanski, però, non sortiscono gli effetti sperati. In pieno recupero, i padroni di casa trovano anche una clamorosa traversa, facendo tirare un lungo sospiro di sollievo al Santa Maria. Al triplice fischio esplode la festa di giocatori e panchina.

Il tabellino

Nardò (3-5-2): Viola; Urquiza (14’ st Ferreira), Lanzolla (30’ st Dammacco), Gennari; Milli (26’ st Cellamare), Ceccarini, Addae (14’ st Gentile), Guadalupi, Russo; Dambros, D’Anna. A disp.: Furnari, De Giorgi, Ingrosso, Ciannamea, Mariani. All.: Ragno

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Spina; Ferrante, Cocino, Brugaletta (31’ st Mudasiru), Coulibaly; Borgia (26’ st Szymanski), Chironi, Nunziante (44’ st Della Corte); Maiese, Tedesco (38’ st Gassama), Catalano (14’ st Bonfini). A disp.: Cannizzaro, Gaeta, Salzano, Pane. All.: Rogazzo

Arbitro: Alessandro Colelli di Ostia Lido (Dattilo-Cagiola)

Marcatori: 8’ st Nunziante (SM)

Note: 13’ st espulso Chironi (SM) per doppia ammonizione. Ammoniti Coulibaly (SM), Addae (N), Nunziante (SM), Milli (N), Spina (SM), Szymanski (SM). Angoli: 10-2. Recupero: 0’ pt e 7’ st.