Elezioni comunali 2024 a San Mauro Cilento: ecco liste e candidati

Ufficialmente presentate le liste per le prossime elezioni comunali a San Mauro Cilento. Dopo qualche tentennamento, il Sindaco uscente, Giuseppe Cilento, ha deciso di candidarsi nuovamente per ricoprire la massima carica alla guida dell’Ente con la lista “Insieme per San Mauro”. L’avversario politico sarà Carlo Pisacane, che già in passato ha ricoperto la carica di primo cittadino.

Elezioni 2024 a San Mauro Cilento – Le liste

Lista Noi ci siamo

Candidato Sindaco Carlo Pisacane

Andrea Scarpa

Angelo Di Maria

Domingo Esposito

Elena Paolillo

Francesco Volpe

GiovanCamillo Mazzarella

Luigi Orlando

Marta Cilento

Mauro D’Agosto

Piera Schiavo

Lista Insieme per San Mauro

Candidato sindaco Giuseppe Cilento

Andrea Montefusco

Beatrice Carracino

Costantino Rionero la Selva

Elvira Zammarelli

Federico Volpe

Francesco Materazzi

Luca Cilento

Mariangela Margarucci

Matteo Marrocco

Pietro Di Gregorio