Tracollo Gelbison: i Rossoblù cadono ancora contro la Palmese

Cade ancora la Gelbison in casa. I Rossoblù sono alla terza sconfitta di fila. Questa volta a fare la voce grossa è la Palmese, che nonostante si trovi a lottare per la zona salvezza si presenta in grande spolvero al “Guariglia”. Al termine dei novanta minuti i Rossoneri non concedono tiri nello specchio ai padroni di casa. È ottima la prova di Puntoriere, bravo a fare reparto da solo e ad aprire spazi nella difesa di casa, che è ancora una volta disattenta e troppo morbida nelle uscite.

Il primo tempo

L’inizio della prima frazione è soporifero, entrambe le compagini non riescono a trovare né distanze né trame di gioco pericolose. Alla mezz’ora inizia a venire fuori la Palmese che sembra averne di più anche dal punto di vista fisico. Al 27’ bussa alla porta gialloblù Silvestro con un bel tiro da fuori, Milan viene salvato dalla traversa. Al 35’ la Gelbison cerca la risposta, ma Croce cicca maldestramente il pallone di testa. Due minuti dopo è Kosovan a perdonare la difesa ospite alzando la mira su servizio di Tazza, liberato sul fondo da un velo visionario di Croce.

Sul ribaltamento di fronte incorna liberissimo Puntoriere, miracoloso Milan a mettere la mano e a salvare i suoi. Ancora eccelso Milan a respingere su Fusco, che calcia a botta sicura da pochi metri. Sono solo le prove del vantaggio ospite. Il fortino Gelbison crolla al minuto 44’. Manzo allunga sull’ala e serve con un pallone panoramico Fusco che batte a rete, completamente dimenticato dalla difesa.

La ripresa

Gelbison che sembra entrare in campo con il piglio giusto. Al primo minuto ci prova Lollo a botta sicura, era in buona posizione ma il tiro è respinto. La spinta dei padroni di casa si esaurisce con questo tentativo. Al minuto 23’ triplice occasione Palmese. Prima potenza si invola da solo, salva Milan sulla respinta arriva Peluso che trova una buona parabola.dal limite.

Ancora una volta Gelbison salvata dal suo estremo difensore che allunga in corner. Proprio su questo tiro dalla bandierina stacca D’Orsi, per l’ennesima volta Milan tiene a galla i suoi. Alla mezz’ora ci prova Potenza in contropiede, palla di poco al lato.

Nel finale non ci sono altre occasioni da segnalare . Dopo una fase confusa il signor Kovacevic di Arco Riva pone fine alle ostilità: il punteggio è Gelbison-Palmese 0-1.