Preview Serie D: Gelbison attende la Palmese, Santa Maria in casa con il Fasano

Mancano 3 impegni prima della sosta natalizia e il mercato inizia a entrare nel vivo. Tutti sotto esame allora, calciatori e allenatori devono fornire risposte per ottenere la riconferma in rosa. Per mister Erra questo weekend è il primo banco di prova importante, dopo aver avuto un po’ di tempo per lavorare con la squadra. Invece, Rogazzo vuole dare continuità al pareggio di Martina.

Gelbison contro Palmese

La Gelbison scenderà in campo sabato alle ore 14.30 al “Guariglia” di Agropoli. Mister Erra deve invertire il trend di due sconfitte di fila. L’avversario è la Palmese. Sulla carta i pugliesi sono un avversaria ampiamente alla portata dei Rossoblù, infatti sono penultimi e vengono da ben due sconfitte di fila. Nell’ultimo match i Rossoneri hanno fallito lo scontro diretto contro il Bitonto.

La Gelbison opterà per il solito 3-5-2. Attenzione al mercato, lo staff di patron Puglisi è particolarmente attivo: nelle prossime ore ci potrebbe essere qualche cessione (anche illustre) e qualche operazione in entrata.

In entrata è stato definito nella giornata di ieri l’acquisto di Mattia Gagliardi. Per il bomber cosentino si tratta di un ritorno in maglia Gelbison, dopo due stagioni in gialloblù impreziosite da 26 marcature e dalla storica promozione tra i professionisti.

Altro turno difficile per Santa Maria

Adesso si attendono risposte da Santa Maria. Domenica alle 14.30 al ”Carrano” si stabilirà se il risultato di Martina è stata una parentesi, una boccata d’aria momentanea, oppure se mister Rogazzo è riuscito toccare qualcosa nell’animo dei suoi che invertirà il trend negativo. L’avversario è il Fasano.

I Salentini sono stati la sorpresa del girone, ma dopo l’inizio roboante hanno abbassato i giri del motore: ora sono ottavi e non trovano la vittoria da 6 giornate. Anche a Santa Maria uomini mercato in attività per portare in rosa giocatori dal bagaglio tecnico importante, in aggiunta a Chironi che ha già innalzato il livello tecnico del centrocampo.