Senso unico alternato sulla SS91 a Campagna: blocco di un trasporto eccezionale

Traffico rallentato sulla Strada Statale 91 “della Valle del Sele” a causa del blocco di un trasporto eccezionale in transito. Il mezzo si è trovato in difficoltà nel tratto di Campagna, al km 112,000, costringendo le autorità a istituire il senso unico alternato per consentire le operazioni di rimozione.

Intervento in corso

Un mezzo operativo è attualmente sul posto per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione. Le squadre Anas stanno gestendo l’evento e regolando la viabilità, garantendo la sicurezza degli automobilisti in transito.

Disagi per gli automobilisti

Il blocco del trasporto eccezionale ha causato disagi e rallentamenti sulla SS91. Le autorità consigliano agli automobilisti di prestare attenzione e di utilizzare percorsi alternativi, se possibile.