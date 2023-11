Sassi all’indirizzo di un treno: l’episodio sulla tratta Sapri – Paola

Ieri mattina, intorno alle sei, lungo la tratta ferroviaria Sapri-Paola, si è verificata una sassaiola che ha creato problemi e disagi per i viaggiatori. Durante il transito del treno, alcune persone tra Praia e Scalea hanno preso di mira un convoglio, causando danni al finestrino di una vettura. Questo atto di vandalismo ha innescato una serie di conseguenze.

Blocco del treno e ritardi

Il macchinista ha tempestivamente bloccato il treno. Di conseguenza, la circolazione ferroviaria è rimasta momentaneamente interrotta, generando inevitabili ritardi e disagi per i passeggeri.

Gli uomini della Polfer di Paola e Cosenza hanno avviato le indagini sull’episodio. La violenza contro il convoglio è oggetto di attenzione, e le autorità stanno cercando di identificare i responsabili di questo gesto irresponsabile.

Fortunatamente, non si segnalano danni alle persone a seguito dell’attacco.

Nonostante l’incidente, il treno è riuscito ad arrivare alla stazione di Cosenza. Il personale a bordo si è prontamente attivato per garantire che i passeggeri non avessero ulteriori problemi. Coloro che si trovavano vicino al finestrino danneggiato sono stati allontanati per ragioni di sicurezza.

I precedenti

Purtroppo, questo non è il primo episodio di questo genere sulla tratta ferroviaria Sapri-Paola. La ripetizione di atti vandalici simili potrebbe causare danni ancora più gravi, mettendo a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e la regolare circolazione dei treni.