Roccadaspide: successo per il progetto “Bibliolab”, al via al laboratorio di disegno emozionale

Sono sempre di più gli adulti e i bambini che decidono di partecipare ai corsi e ai laboratori gratuiti erogati nell'ambito del progetto “Bibliolab. Incontriamoci in biblioteca” di cui il comune di Roccadaspide, ente capofila del progetto, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, e in partenariato con Accademia UDS e con il Forum dei Giovani, è risultato beneficiario dopo aver risposto all'avviso pubblico “Giovani in Biblioteca”.

Dopo il laboratorio di scrittura creativa, il laboratorio di teatro e il corso di autostima al via anche al laboratorio di disegno emozionale. Ai microfoni di InfoCilento Danilo Salvatori, presidente di Accademia UDS.