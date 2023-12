Rapina in una farmacia in pieno centro cittadino a Sala Consilina

Rapina in pieno centro cittadino questa mattina a Sala Consilina. Un uomo con volto travisato si è introdotto, intorno alle 9 nell’attività commerciale situata in Piazza Umberto I.

I fatti

La farmacita, che si trovava nel deposito dell’attività, ha pensato si trattasse di un corriere, ma in realtà quando è salita al piano superiore ha fatto l’amara scoperta. Un uomo con volto travisato dal cappuccio del giubbino si è fatto consegnare tutto l’incasso per poi scappare via. La donna impietrita dalla paura non è riuscita a capire se ci fosse qualche complice fuori.

Le indagini

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per gli accertamenti del caso. Sono state posto sotto sequestro anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste sia all’interno dell’attività che nella zona esterna.