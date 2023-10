Preview Serie D: Gelbison e Santa Maria in campo domani

Questa volta le cilentane del girone H di Serie D, Gelbison e Santa Maria, scenderanno in campo di sabato, in vista del prossimo turno infrasettimanale. L’obiettivo e per entrambe dare continuità ai risultati positivi della scorsa giornata.

Derby campano al Guariglia

Oggi alle ore 15 sbarca al Guariglia la Paganese, con al seguito la sua fantastica tifoseria. Gli Azzurrostellati nella scorsa partita hanno ottenuto un pareggio casalingo con il Rotonda, anche se per quanto visto in campo avrebbero meritato di più (hanno anche fallito in calcio di rigore). Sono una compagine di gamba, ricca di tecnica, capace di ribaltare il fronte con pochi passaggi in verticale. A separare Paganese e Gelbison ci sono solo due punti in classifica, quindi il derby campano è anche uno scontro diretto.

Mister Monticciolo dovrebbe recuperare a pieno regime capitan Croce, che è sceso in campo nel secondo tempo di Barletta, evidenziando una discreta condizione fisica. Per il resto stessa formazione di sempre con il rientro della coppia Barone-Croce. L’unico nodo da sciogliere e il ballottaggio De Pasquale e Tummunelli a sinistra.

Obiettivo continuità

Finalmente il Santa Maria si è sbloccato, ritrovando l’incisività dei propri attaccanti titolari. Oggi alle ore 15 allo stadio Di Sanzo di Rotonda mister Ferullo deve cercare la vittoria. Infatti, anche qui si tratta si uno scontro diretto, se la Polisportiva vince aggancia il Rotonda a quota 9 punti.

I Lucani, come già detto, la scorsa giornata hanno ottenuto un buon pareggio sul difficile campo di Pagani, anche grazie alla poca precisione sotto porta dei padroni di casa. Come il Santa Maria sono una squadra giovane e combattiva, abbastanza incerta in fase difensiva, ma con una buona produzione offensiva, con ben nove goal segnati in questo inizio di stagione.

La sensazione è che si tratti di un avversario alla portata dei Cilentani, soprattutto vista la ritrovata convinzione psicologica. Poi con un Catalano che ha ritrovato i suoi numeri è lecito aspettarsi sempre qualcosa di più.