Preview derby del Cilento: -1 a Santa Maria-Gelbison

C’è grande attesa tra tutti gli appassionati di calcio per il ritorno del derby del Cilento tra Polisportiva Santa Maria e Gelbison, che si sfideranno allo stadio Carrano domenica alle ore 16. Le compagini arrivano con spirito opposto alla sfida: i Vallesi dopo la vittoria contro il Martina vogliono confermare il rilancio verso le zone alte della classifica, il Santa Maria deve ottenere la prima vittoria stagionale per restare a galla e non sprofondare in classifica. E’ solo la quinta giornata del girone H di serie D, ma Santa Maria-Gelbison sembra essere già un giro di boa importante per le ambizioni delle cilentane.

Qui Gelbison

La Gelbison arriva consapevole della propria forza. La rosa è profonda e offre alternative importanti a mister Monticciolo. Tenere in panchina un giocatore con il curriculum di Coppola è un lusso per la categoria. La vittoria con il Martina, inoltre, ha sanato ciò che finora era stato il tallone d’Achille: la solidità difensiva. Il duo di centrali Camilleri-Russo ha superato il primo crush test della stagione, contro un avversario non banale come bomber Palermo. Tuttavia, proprio la sfida contro i pugliesi al Guariglia ha lascito lo strascico della squalifica del capitano Croce, il capocannoniere della rossoblu, colui che ha messo a segno ben 4 goal. Non sarà semplice sostituirlo. Barone dovrà farsi carico degli oneri offensivi. Monticciolo dovrebbe affiancargli Bubas. Un’altra soluzione al vaglio è quella di aggiungere un trequartista. Il modulo sarà il classico 442, per dieci undicesimi identico a quello visto contro il Martina.

Alla ricerca della prima vittoria

Il Santa Maria cercherà di ottenere la prima vittoria della stagione, facendo lo sgambetto ai cugini di Vallo della Lucania. In questa categoria quando si gioca in casa non ci sono calcoli da fare, per ottenere la salvezza si dovrà cercare a vittoria contro qualsiasi avversaria. A Matera nonostante il pareggio e i rischi nel finale, i ragazzi di Ferullo hanno mostrato guizzi positivi, soprattutto con Gassama. Il guineano ha messo in crisi i Lucani con la propria rapidità, steccando il raddoppio a tu per tu con l’estremo difensore avversario, dopo un’ottima progressione. Per caratteristiche può essere l’arma in più, visto che i difensori di Monticciolo non sono dei “fulmini di guerra”. E’ attesa una risposta da Persano, sotto i suoi standard in zona goal. In fase difensiva, invece, le risposte sono sempre state positive. Fezza dopo la performance del Salerno è in grande spolvero e vuole confermare la propria titolarità in modo definitivo.

I numeri del match

Il pronostico di un derby è un terreno eccessivamente scivoloso. La Gelbison ha dalla sua un’ottima produzione offensiva con ben 8 reti segnate in 4 giornate. Il contraltare è una fase difensiva rivedibile, l’unico clean sheet è quello maturato proprio la scorsa giornata. Diversi uomini rossoblù sono in ottima condizione, come Tazza e Manzo. Per contro, Barone per ora non ha dato continuità in zona goal. Il Santa Maria può giovarsi dello stadio amico e della freschezza fisica dei suoi giovani, che pur nutrendosi di sprazzi, può risultare decisiva. L’ultimo precedente sorride ai padroni di casa. Il 22 maggio del 2022 i Giallorossi si imposero per 3 reti a 0 allo stadio Morra. Fu un giorno di festa per tutti, la passerella d’onore per i campioni di Vallo che avevano già ottenuto il pass per il calcio professionistico. Sembra una vita fa, l’augurio, però, è lo stesso: quello di vivere una festa di sport anche domenica prossima.