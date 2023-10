Serie D, secondo pareggio consecutivo per il Santa Maria: 1-1 a Matera

La Polisportiva Santa Maria Cilento continua a muovere la sua classifica, conquistando il secondo punto consecutivo sul difficile campo del Matera. I cilentani, passati in vantaggio grazie alla freddezza dal dischetto di Gassama nel secondo tempo, si fanno recuperare con il colpo di testa di Cipolletta, per il definitivo 1-1 al termine del match. I giallorossi entrano subito in partita, creando una nitida palla gol con un tiro-cross di Gassama che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare nessuno pronto a intervenire per ribattere a rete.

Le occasioni

La corsia di destra occupata da Nunziate mette in costante difficoltà la compagine avversaria nella prima frazione. Da una sua scorribanda offensiva, nasce un’altra occasione capitata sulla testa di Ferrigno, che non trova la via della porta.

I pugliesi si fanno vedere in avanti con lo stacco aereo di Prado, salvato miracolosamente da Fezza, che si ripete sulla ribattuta, rifugiandosi in angolo.

Primo tempo

Con il primo tempo in archivio, la ripresa si apre con i padroni di casa che spingono sull’acceleratore: Ferrara controlla in area, si gira, ma la sua conclusione si alza di poco sopra la traversa.

Al 13’, l’episodio che stappa la gara. Anzillotta viene fermato fallosamente in area di rigore. L’arbitro, senza indugi, indica il dischetto. Dagli 11 metri ci va Gassama che non sbaglia e sigla il vantaggio per il Santa Maria: 0-1.

Neanche il tempo di gioire, che lo stesso attaccante giallorosso ha anche la chance per il raddoppio. Lancio a rete, spreca tutto calciando alle stelle. Il Matera si catapulta in avanti a caccia del pari e lo trova al 27’.

Il match termina 1-1

Direttamente da calcio d’angolo, Cipolletta, di testa, agguanta l’1-1. I biancoblù hanno anche l’occasione per il sorpasso, ma sul diagonale di Russo, c’è la risposta decisiva di Fezza. In pieno recupero, il Santa Maria resta in dieci per l’espulsione diretta di Anzillotta.

Proprio allo scadere, ancora Cipolletta, va ad un passo dal gol vittoria, colpendo una clamorosa traversa. Con questo brivido finale, finisce il match.

La squadra di mister Ferullo porta a casa un buon punto in vista del derby di domenica contro la Gelbison.