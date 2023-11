Polla entra nella rete degli elisoccorsi notturni grazie all’adeguamento del campo sportivo “A. Medici”

Il campo sportivo “Antonio Medici” di Polla è stato inserito tra i siti che possono accogliere elicotteri del 118 anche in orario notturno, consentendo trasferimenti d’urgenza anche durante la notte. Si tratta un passo significativo per migliorare i servizi di emergenza sanitaria nella zona del Vallo di Diano e garantire risposte più rapide in situazioni critiche. L’accordo con la società aggiudicatrice del servizio regionale di emergenza sanitaria e il coinvolgimento del Comune, guidato dal sindaco Massimo Loviso, hanno reso possibile l’attivazione di questo servizio essenziale. La disponibilità del campo sportivo, unita all’illuminazione adeguata del campo di calcio, ha facilitato l’atterraggio notturno dell’elicottero del 118 in modo sicuro.

Un importante servizio per il territorio

L’episodio in cui è stato necessario un volo notturno per il trasferimento d’urgenza di un neonato, avvenuto pochi giorni fa, è l’emblema rappresentativo di quanto sia importante avere infrastrutture adeguate per rispondere prontamente a situazioni critiche, garantendo al contempo la sicurezza del paziente.

La vicinanza dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla al campo sportivo ha sicuramente contribuito a un trasporto rapido ed efficiente del paziente in ambulanza. Questi miglioramenti nell’accesso e nei tempi di risposta ai servizi di emergenza possono fare la differenza nelle situazioni critiche e rappresentano un passo avanti per la sicurezza e il benessere della comunità locale.