Perde la Gelbison: ai rossoblù è fatale una rete nei primi minuti di gioco

Basta la rete di Pinto al Martina Calcio per piegare la Gelbison. Gli uomini di Erra si fanno mettere sotto nel primo tempo, ma sono bravi a reggere l’urto e a venir fuori nella ripresa. L’enorme rimpianto è quello di non aver capitalizzato un calcio di rigore nel finale con Dellino. Si arresta, dunque, un buon filotto di risultati conseguito dalla Gelbison, che comunque non ha sfigurato contro un’avversaria complessa da affrontare.

Primo tempo

Partenza shock per la Gelbison che incassa la rete dello svantaggio al secondo minuto con Pinto che dal vertice sinistro dell’area buca Milan. I padroni di casa si fanno preferire per la qualità del gioco, chiudendo gli uomini di Erra per diversi minuti nella loro metà campo.

Al minuto 20’ chance del raddoppio per Palermo che non riesce a insaccare su rinvio errato dell’estremo difensore dei Leoni. Al minuto 41’ ancora enorme rischio per la Gelbison con una bordata di Baglione dalla distanza di poco alta.

Ripresa

Mister Erra, probabilmente insoddisfatto della prestazione dei suoi, si gioca subito la carta del doppio cambio: dentro Muratori e Casiello per De Pace e Ferrante. Al 23’ capitan Croce ha una buona occasione, ma è attento Pirro in uscita.

Al quarantesimo tocco di mano in area del Martina, per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore per la Gelbison. Dagli undici metri si presenta Dellino, che si fa ipnotizzare da Pirro. Nel finale i vallesi ci provano ancora da calcio piazzato, ma ogni tentativo è vano.

Risultati

Barletta-Nardò 0-1

Casarano-Palmese 0-1

Fasano-Bitonto 1-0

Gravina-Fidelis 1-1

Paganese-Gallipoli 2-0

Santa Maria-Matera 0-1

Team Altamura-Rotonda 2-0

Angri-Manfredonia 2-2

Martina-Gelbison 1-0

Classifica

Team Altamura 45

Nardò 43

Martina Calcio 40

Matera 37

Fidels Andria 35

Casarano 34

Paganese 32

Fasano 31

Gelbison 26

Manfredonia 25

Rotonda 23

Angri 23

Barletta 22

Palmese 21

Gravina 20

Santa Maria 19

Bitonto 18

Gallipoli 18