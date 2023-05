Palinuro promuove l’ambiente, la salute e l’economia attraverso il camminare. Appuntamento il 5 maggio

Esperti di scienza, escursionismo ma anche di filosofia e di medicina si danno appuntamento il prossimo 5 maggio a Palinuro, perla del Cilento in Campania, per ricordare a tutti i benefici del camminare per l’ambiente, la salute, il turismo e l’economia.

L’evento: “Chi va piano…La mobilità dolce”

Un incontro dedicato dunque alla mobilità dolce, e che punta a coinvolgere tutti i Comuni virtuosi che vorranno unirsi all’iniziativa.

Il titolo dell’evento è “Chi va piano…La mobilità dolce“, e sottintende, come vuole l’adagio popolare, che chi va piano va anche lontano.

Gli obiettivi dell’incontro sono chiari: migliorare la salute e la qualità della vita attraverso il cammino, avvicinare le persone alla natura, sviluppare le straordinarie potenzialità economiche del turismo sostenibile in tutte le sue forme e rendere tutto questo accessibile a chiunque.

Le dichiarazioni

“La mobilità dolce è un tema che abbiamo particolarmente a cuore – ha affermato il Sindaco di Centola Rosario Pirrone – e si sposa perfettamente con gli elementi caratteristici del nostro territorio, dove stiamo sviluppando il turismo all’insegna del benessere. Per questo mettiamo in primo piano le esigenze dei soggetti fragili e delle persone con disabilità, che purtroppo spesso non trovano nelle aree urbane una risposta efficace alle loro esigenze di mobilità. Eliminare le barriere architettoniche è per questa amministrazione una priorità, perché la bellezza, per essere veramente tale, deve poter essere vissuta e goduta da tutti.”

“Appena ricevuto il mio incarico – ha spiegato invece Silvano Cerulli, presidente della Pro Loco – ci siamo subito affiliati alla Federazione Italiana Escursionismo, perché credo da sempre nel turismo outdoor. Il nostro Cammino di San Nilo, che va da Sapri a Palinuro, snodandosi lungo un percorso universalmente riconosciuto come mozzafiato, sta crescendo in maniera vertiginosa, toccando molti Comuni delle aree interne, per i quali il trekking rappresenta un volano economico eccezionale. Quella che per il turismo balneare è la bassa stagione, coincide infatti con il momento migliore per godere l’outdoor e le sue potenzialità sono enormi. Qui siamo nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e tutto ciò che può valorizzare il territorio e al tempo stesso diffondere una cultura del rispetto della natura, ci sta a cuore.”

Ecco chi sarà presente al convegno

Al convegno, introdotto dal Presidente della Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo Vincenzo Speranza, dal consigliere provinciale Carmelo Stanziola e dal direttore si Trekking&outdoor Massimo Clementi, prenderanno parte Amalia Cecilia Bruni – professoressa ordinaria di neurologia e genetica, l’avvocato Marcello Feola – già commissario straordinario del Parco del Cilento, Antonella Marchese – Università popolare “Terra Furoris”, Luigi Merola – Agronomo e guida di Mountain-bike e Domenico Pandolfo – vice presidente European Ramblers Association.

A concludere l’importante incontro saranno l’assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci e il Direttore generale della ricerca e dell’innovazione del Ministero della Salute Giuseppe Ippolito.

A moderare l’incontro sarà invece il giornalista Flavio Pagano.