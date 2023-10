Ottati, nuovi lavori per la sede dell’asilo nido

I cantieri vanno avanti spediti proprio per permettere ai bambini del territorio di poter usufruire, quanto prima, dell’importante servizio erogato dall’Ambito S7 del Piano di Zona che comprende i comuni di Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio Paestum, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide che è l’ente capofila, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Trentinara e Valle dell’Angelo.

“Per gli inizi di novembre contiamo di ripristinare il servizio educativo utile sia per i bambini, che godranno di spazi maggiormente ampi, sicuri e confortevoli, che per le loro famiglie” ha fatto sapere il primo cittadino di Ottati, Elio Guadagno.

Gli interventi sono stati finanziati con i fondi previsti dal PNRR

I lavori, appaltati dal comune, sono stati finanziati per un importo di 138.164,82 euro dopo che l’ente ha risposto al bando per accedere alle risorse erogate per il potenziamento dell’offerta e dei servizi di istruzione attraverso la misura prevista proprio per gli asili nido, le scuole dell’infanzia e i servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

L’asilo

La sede del Micronido “Il Calore delle Coccole” di Ottati si trova in via P. Aquaro e può accogliere circa venti bambini di età compresa tra i 6 a i 36 mesi. Il servizio garantisce l’accoglienza e la cura dei bambini dando una risposta adeguata alle loro esigenze primarie e favorendo la loro socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione

I comuni dell’Ambito S7 in cui, attualmente, sono attive le sedi del micro-nido sono Albanella, Capaccio Paestum, Castel San Lorenzo, Controne, Giungano, Ottati e Roccadaspide.