Question Time: intervista al sindaco di Ottati Elio Guadagno | VIDEO

Trentaseiesimo appuntamento con la rubrica di InfoCilento “Question time, parola ai cittadini”. Ai nostri lettori il compito di formulare le domande che la redazione rivolgerà agli amministratori del Cilento, Vallo di Diano, Alburni e Golfo di Policastro.

Come preannunciato nei giorni scorsi, questa settimana spetta al sindaco di Ottati, Elio Guadagno, rispondere alle domande dei suoi concittadini.

La trasmissione va in onda su InfoCilento Media (accedi dal menu o clicca qui) il lunedì alle ore 18:00 e in replica mercoledì alle ore 20:00, giovedì ore 11:00, sabato ore 14:00 e domenica alle ore 21:00. A seguire è disponibile in podcast e sui canali social di InfoCilento.