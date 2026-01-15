Oroscopo Paolo Fox 16 gennaio: Gemelli, qualche dubbio cerca di rallentarti. Vergine, le stelle ti invitano alla pazienza

Il 16 gennaio si presenta come una giornata di assestamento, utile per fare chiarezza nei rapporti e rimettere ordine nelle priorità. Le stelle suggeriscono calma, ascolto e scelte ponderate. Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali.
Ariete
Giornata un po’ nervosa: evita discussioni inutili, soprattutto in famiglia. Sul lavoro meglio agire con prudenza. In amore serve maggiore comprensione.
Toro
Stelle positive per i sentimenti. Chi è in coppia ritrova complicità, mentre i single possono fare incontri interessanti. Buone notizie anche sul lavoro.
Gemelli
Qualche dubbio di troppo rischia di rallentarti. Cerca di non rimandare decisioni importanti. In amore chiarisci ciò che non ti convince.
Cancro
Giornata favorevole per sistemare questioni personali. In amore torna il dialogo, sul lavoro puoi contare su intuizioni vincenti.
Leone
Energia in ripresa. Sul lavoro è il momento giusto per farti notare, ma senza arroganza. In amore attenzione a non voler sempre avere ragione.
Vergine
Le stelle invitano alla pazienza. In amore evita critiche eccessive. Sul lavoro piccoli rallentamenti, ma nulla di preoccupante.
Bilancia
Buon equilibrio emotivo. Giornata ideale per chiarimenti sentimentali e nuovi accordi professionali. Favoriti i contatti.
Scorpione
Intensità e determinazione non mancano. In amore emozioni forti, sul lavoro possibili scelte importanti da valutare con attenzione.
Sagittario
Desiderio di evasione e cambiamento. In amore c’è bisogno di stimoli nuovi, mentre sul lavoro evita distrazioni.
Capricorno
Giornata concreta e produttiva. Le stelle sostengono il lavoro e le decisioni a lungo termine. In amore serve più tempo da dedicare al partner.
Acquario
Creatività in primo piano, ma attenzione all’umore. In amore chiarimenti necessari, sul lavoro idee interessanti da sviluppare con calma.
Pesci
Sensibilità e intuizione ti guidano. In amore giornata dolce e favorevole. Sul lavoro fidati dell’istinto, ma resta prudente nelle scelte.