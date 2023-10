Operazione Polizia: viola l’obbligo di dimora e sorpreso a spacciare crack e cocaina: arrestato pusher nel salernitano

In data 20 ottobre, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica nei confronti di M.M., già sottoposto all’obbligo di dimora, in quanto a seguito di controllo dalla Sezione Volanti eseguito il 15 ottobre è stato individuato in possesso di 62 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e di 44 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo crack.

Il provvedimento cautelare, è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.