La sera del 30 settembre, la Polizia di Stato, nell’ambito di servizi volti alla prevenzione e alla repressione dei reati, ha tratto in arresto in flagranza di reato, A.S. e A.D.R.

L’operazione

Per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poichè individuati in possesso di 8 involucri di sostanza stupefacente del tipo crack/cocaina, di denaro contante probabile provento dell’attività illegale e di telefoni cellulari dedicati.