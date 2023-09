Trovato con 62 involucri di cocaina. Un arresto a Capaccio Paestum

Nella giornata del 25 settembre, a Capaccio Paestum, la Polizia di Stato ha effettuato un arresto in flagranza di reato che ha scosso la comunità locale. Antonio Cannella è accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Cannella in Possesso di Cocaina e Denaro

Antonio Cannella è stato arrestato in seguito alla scoperta di 62 involucri di cocaina con un peso complessivo di circa 20 grammi. Ma non è finita qui: insieme alla droga, sono stati sequestrati anche la somma di euro 8.000,00 in contanti.

La scoperta di questa quantità di cocaina è avvenuta durante le attività delle forze dell’ordine poste in essere per combattere il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Cannella in Custodia

La Polizia di Stato prosegue le attività di controllo del territorio per garantire la repressione dello spaccio e del consumo di droga.