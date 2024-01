Novità per la Fondovalle Calore: ok a nuovi lavori | VIDEO

Importanti novità per la Fondovalle Calore, la nota strada che dovrebbe collegare le aree interne del Cilento, in particolare comuni come Aquara, Castelcivita e tutta l’area alburnina, all’autostrada e quindi ai centri erogatori di servizi: a quanto pare a breve inizieranno i lavori che porteranno alla realizzazione del cosiddetto D-E che da Castelcivita, attraversa Controne e porta in direzione Campagna per agevolare il collegamento all’autostrada.

I lavori

Sul primo lotto percorribile, qualche mese fa, sono state denunciate già delle deformazioni del manto stradale. Il primo passo dei lavori che inizieranno prossimamente porterà al completamento del tratto stradale che da località Mainardi di Aquara arriva a Ponte Calore. L’appalto, integrato con la progettazione, è stato già affidato alla ditta aggiudicataria che dovrà ora consegnare la progettazione esecutiva e avviare i cantieri. Il tratto D-E, costerà circa 55 milioni e ci vorranno circa tre anni per il suo completamento.

C’è da dire, inoltre, che i cittadini che quindici anni fa subirono degli espropri per lasciare spazio all’arteria, ancora non hanno avuto tutta la somma pattuita per il risarcimento dei terreni ceduti e sperano che, con l’inizio dei nuovi lavori, anche questa situazione possa risolversi.