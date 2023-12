Novi Velia: trasporto scolastico gratuito per gli alunni con disabilità

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha deciso di concedere per il corrente anno scolastico, alle famiglie residenti nel territorio comunale che effettuano in autonomia il trasporto degli alunni con disabilità privi di autonomia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primari o la scuola secondaria di primo grado, un contributo economico forfettario a rimborso dei costi delle spese sostenute.

Le risorse

L’Ente è risultato beneficiario delle risorse del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il P.N.R.R., con il Ministro per le Disabilità e con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e per le Pari Opportunità, del 17 maggio 2023, che assegna un contributo di 50 milioni di euro, per l’anno 2023 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità.

Come aderire

Gli interessati possono presentare istanza al Comune di Novi Velia, entro e non oltre le ore 12.00 del 29 dicembre, utilizzando l’apposito modello, allegato al relativo avviso pubblico, e con tutta la necessaria documentazione. La domanda dovrà pervenire tramite posta elettrica al seguente indirizzo protocollo.comunenovivelia@asmepec.it, oppure mediante consegna a mano al Protocollo Generale dell’Ente.

Il servizio, organizzato sulla base delle corse collettive o individuali dal domicilio al luogo di studio di ciascun studente, prevede l’assistenza di un accompagnatore per i disabili trasportati durante il trasporto, la salita e la discesa dal mezzo, nonché l’utilizzo di pulmini attrezzati per il trasporto degli utenti non deambulanti (carrozzati).