Vallo: risorse per il potenziamento dei servizi per alunni con disabilità

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha ricevuto risorse per il potenziamento del servizi relativi agli alunni diversamente abili.

Ecco come verranno destinati i fondi

L’Ente ha deciso di destinare la somma di € 6.957, 49, di cui al Decreto interministeriale del 17 maggio 2023, per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria site nel Comune di Vallo della Lucania per l’anno scolastico 2023/2024.

L’Amministrazione vallese intende poi, impegnare la somma di € 11.666,73, assegnata dal Ministero dell’Interno e dal Ministro per le disabilità, per attuare l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado site nel Comune di Vallo della Lucania per l’anno scolastico 2023/2024.

Gli obiettivi

L’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile ai temi delle disabilità e dell’inclusione sociale e scolastica in generale, intende sostenere l’assistenza specialistica e materiale agli studenti al fine di garantire a tutti il diritto allo studio.

L’Ente intende cosi garantire attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati e potenziare il servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili del territorio comunale.