Montecorice: chiusa la guardia medica turistica a causa della carenza di medici

Dopo neanche un mese dalla sua attivazione, la guardia medica turistica nel Comune di Montecorice cessa le proprie attività a causa della carenza di medici disponibili. L’apertura era avvenuta solamente qualche settimana fa, agli inizi di luglio, e il servizio avrebbe dovuto garantire una copertura sul territorio per tutta la stagione estiva. Dal 1 agosto, invece, essa rimarrà chiusa.

La situazione

Il Comune di Montecorice, che tanto aveva lottato per l’apertura di una guardia medica turistica in questo periodo così affollato e ricco di presenze, ha dovuto alzare bandiera bianca. Già in fase di pubblicazione del bando, infatti, era stata palesata la difficoltà nel rintracciare medici utili alla causa.

Ora, sul territorio comunale, rimarrà comunque attiva la guardia medica notturna, prefestiva e festiva, situata a Montecorice capoluogo. Gli orari di apertura sono dalle ore 20, alle ore 08:00 del mattino per tutti i giorni, dalle 10 alle 20 nei giorni pre festivi e dalle 08:00 alle 20 in quelli festivi.

“Ci scusiamo con la comunità”

Non mancano le parole di rammarico da parte del Sindaco di Montecorice, Flavio Meola, che ha così commentato la vicenda: “Ci si scusa per il venir meno dell’importante servizio per la collettività e si confida in un futuro ripristino”