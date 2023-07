Montecorice: estate più sicura con l’attivazione del servizio di Guardia Medica Turistica

Il Comune di Montecorice, guidato dal sindaco Flavio Meola, si attiva per la sicurezza e la tutela dei tanti turisti che hanno scelto il borgo cilentano come meta per le proprie vacanze estive.

In tal senso, è stato attivato il servizio di Guardia Medica Turistica, che sarà presente nella frazione di Agnone Cilento.

L’apertura della Guardia Medica Turistica sarà garantita per tutto il periodo estivo, quello caratterizzato dal maggior numero di affluenza su tutto il territorio.

Il servizio: i dettagli

Il servizio, è usufruibile per tre volte a settimana e colei il quale gestirà il tutto, per il mese di luglio, sarà la dottoressa Vigliotti.

Il Comune di Montecorice, nonostante questa necessaria implementazione, ha deciso di far restare aperta anche la Guardia Medica presente nel paese capoluogo.

Ecco le difficoltà

L’introduzione di questo servizio rappresenta una boccata d’ossigeno per il territorio di Montecorice che deve far fronte ad un incremento costante della popolazione in questi mesi d’alta stagione.

Le richieste d’intervento sono tante e la carenza di personale e ambulanze a disposizione non permette una piena sicurezza di cittadini e bagnanti.

A rendere ancor più complessa la situazione è la difficoltà nel trovare medici che abbiamo risposto al bando indetto dal Distretto.