Niente Guardia Medica a Pisciotta: non c’è personale, il servizio più vicino è a Marina di Camerota. Turisti attoniti

Un turista ospite di una struttura ricettiva di Caprioli necessita di un medico. Dopo una veloce ricerca su internet, si rincuora del fatto che il più vicino presidio assistenziale si trovi a 2 km da lì, in via Nello Infante a Pisciotta.

Nient’affatto, arrivato sul posto, dopo un giro più lungo (è temporaneamente chiusa la strada che collega le due località per lavori in corso, bisogna andare a Marina di Pisciotta e poi risalire) un abitante del posto lo invita a recarsi a Marina di Camerota.

Saut di Pisciotta addio

Il presidio fu fortemente voluto dall’attuale sindaco Ettore Liguori, in seguito alla chiusura della strada provinciale Pisciottana, detta di Rizzico in seguito alla frana dell’omonima località, avvenuta oltre 10 anni fa.

Per il primo cittadino era di fondamentale importanza assicurare alla cittadinanza un punto Asl e un’ambulanza medicalizzata: troppo distante l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, soprattutto in caso di necessità urgenti e prontissimi interventi. Invece, pare che già a partire dalla fine della scorsa estate, il servizio è sia dismesso per mancanza di medici. Cosa più preoccupante è che non sia l’unico caso.

Il presidio aggiuntivo di Palinuro

Pare che abbia seguito lo stesso destino il “presidio di guardia medica aggiuntivo – Saut di Palinuro”: creato per “fronteggiare l’aumento demografico estivo (1 luglio- 31 agosto), evitare l’iperafflusso presso i Presidi Ospedalieri e dare maggiore assistenza alla popolazione turistica”.

Il Saut di Palinuro avrebbe dovuto operare nelle 12 ore giornaliere, tanto da completare insieme a quello di Pisciotta la copertura dell’intero arco delle 24h.

Il turista, dirottato a Marina di Camerota, ha provato a telefonare al numero evidente su Google, ma con insuccesso. Dopo 40 minuti di viaggio, lo stesso tempo che avrebbe impiegato recandosi al pronto soccorso di Vallo della Lucania, considerato il traffico che si registra sulla fascia costiera in questo periodo, ha ricevuto assistenza medica presso la Guardia Medica di Marina di Camerota, a 20 km dal luogo di vacanza.