Minaccia di togliersi la vita con un coltello: donna salvata dai Carabinieri

Gli eroici interventi delle forze dell’ordine sono sempre stati motivo di grande orgoglio per la nostra nazione e l’11 marzo non è stata un’eccezione. I Carabinieri della Stazione di Pontecagnano hanno compiuto un gesto di grande coraggio salvando la vita di un 51enne in preda a una crisi emotiva presso un camping nella località di Faiano.

La ricostruzione

La donna, completamente sopraffatta dalla crisi, aveva minacciato di togliersi la vita ferendosi con un coltello. Fortunatamente, i militari sono intervenuti tempestivamente e, grazie alla loro professionalità e dedizione, sono riusciti a mettere in salvo la donna 51enne.

Dopo aver calmato la situazione, i Carabinieri hanno disarmato la donna e l’hanno affidata alle cure del personale medico del 118. Grazie alla prontezza e alla tempestività dell’intervento, la 51enne è stata messa in salvo e ha ricevuto tutte le cure mediche necessarie .

L’impegno costante delle Forze dell’ordine

Siamo orgogliosi di avere uomini e donne in divisa che, giorno dopo giorno, lavorano istantaneamente per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Pontecagnano è un esempio perfetto di ciò che significa essere un vero eroe: coraggiosi, determinati e sempre pronti a sacrificarsi per il bene degli altri. Grazie di cuore.