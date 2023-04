Merletti d’arte: ad Eboli una esposizione elegante ed originale nel segno della tradizione

È tutto pronto ad Eboli per trasformare Corso Garibaldi, via delle Arti, in un accogliente salotto culturale e artistico tra merletti e tradizione.

Merletti d’arte

L’Associazione Culturale “VIA DELLE ARTI” con Patrocinio del Comune di Eboli e la collaborazione della Fondazione “LA SCAFA”, organizza la manifestazione “MERLETTI D’ARTE” una installazione lungo tutto il Corso Garibaldi di Eboli che accompagnerà il visitatore fino al solstizio d’estate.

Corso Garibaldi sarà arricchito con una serie di splendidi “merletti” che con grazia e eleganza renderanno prezioso il Corso ebolitano per eccellenza.

Un’arte e una tradizione che a Eboli arriva da lontano da quando le suore benedettine, in passato, hanno insegnato a moltissime ragazze, questa nobilissima arte del ricamo e del cucito.

L’appuntamento con Merletti d’arte è dal 22 aprile e fino al 18 giugno

L’istallazione, realizzata con questi antichi merletti, vuole rendere omaggio al saper fare ed all’operosità della nostra comunità.

L’inaugurazione è prevista alle ore 18,30 del 22 aprile presso largo Santa Caterina, al termine del percorso, presso i locali della fondazione “La Scafa”, si terrà il vernissage della mostra d’arte “La Memoria dell’acqua” dell’ artista Stefania Guiotto.

La tradizione

Si racconta che nel 1774, il monastero delle monache benedettine di Eboli fu visitato dalla regina Maria Carolina d’Austria, consorte di Ferdinando IV, re di Napoli. In questa augusta visita, essa, donò alle suore un suo preziosissimo scialle.

Molte famiglie conservano gelosamente nei propri bauli, antichi corredi, “dote” di nozze delle giovani ebolitane.