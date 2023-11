Malore mentre cerca funghi, muore 79enne a Laurino

Nel primo pomeriggio di oggi, una tragedia ha scosso la comunità Laurino, dove un 79enne ha perso la vita mentre cercava funghi in compagnia di un amico nella suggestiva località di Pruno.

Il malore e i soccorsi

Mentre si trovava sulle colline, l’anziano avrebbe improvvisamente avvertito un malore che lo ha fatto accasciare al suolo. Il suo compagno, prontamente, ha allertato i soccorsi, chiedendo l’intervento immediato del 118. Sul luogo dell’incidente è giunta anche un’eliambulanza nella speranza di poter prestare soccorso tempestivo.

Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 e la presenza dell’elicottero, purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’anziano cercatore di funghi.

Sul posto i carabinieri

Dopo la scoperta della tragedia, sono intervenuti i Carabinieri di Piaggine per effettuare i necessari rilievi del caso. Appurato che si è trattato di una morte dovuta a cause naturali, la salma è stata consegnata ai familiari per permettere l’organizzazione delle esequie.