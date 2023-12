Magliano Vetere: interventi di sistemazione idrogeologica del versante Fornace

Il Comune di Magliano Vetere, guidato dal sindaco Adriano Piano, ha approvato il progetto esecutivo relativo alla “Sistemazione idrogeologica del versante Fornace ” dell’importo complessivo pari a € 995.188.40. Nel territorio comunale insistono significative condizioni di dissesto idrogeologico le quali presuppongono la necessità di programmare interventi pubblici di messa in sicurezza per tutelare la pubblica e privata incolumità.

Il progetto

L’Ente in particolare punta alla sistemazione idrogeologica del versante Fornace; l’intervento rappresenta un modo per risolvere e prevenire criticità che sono sempre più frequenti nel comprensorio cilentano. Anche a causa dei cambiamenti climatici, infatti, il territorio va incontro sempre più a fenomeni preoccupanti. Di qui la scelta dei comuni di programmare opere contro il dissesto idrogeologico.

Le risorse

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegna ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.