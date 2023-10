Omignano: punta alla messa in sicurezza della strada comunale “Torre – Cerreta”

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza della strada comunale Torre Cerreta”, nell’importo complessivo di € 2.180 000,00. L’Ente ha provveduto all’aggiornamento del quadro economico progettuale originario (originariamente previsto per l’importo di € 919.772,37) già inserito nel Piano annuale e programma triennale delle OO.PP.

Le risorse per le strade di Omignano

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone la possibilità per gli enti locali di concorrere per favorire le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Gli obiettivi

Omignano ha deciso così di candidare a finanziamento il progetto di messa in sicurezza della strada comunale Torre Cerreta. Un modo per risolvere e prevenire criticità che sono sempre più frequenti nel comprensorio cilentano. Anche a causa dei cambiamenti climatici, infatti, il territorio va incontro sempre più a fenomeni preoccupanti. Di qui la scelta dei comuni di programmare opere contro il dissesto idrogeologico.