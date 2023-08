Lite per un condizionatore si trasforma in zuffa a Marina di Camerota

Nel cuore della località turistica di Marina di Camerota, un tranquillo inizio di serata è stato disturbato da un acceso litigio tra due persone. L’episodio si è verificato nelle scorse ore, attorno alle 21, in un appartamento del centro cittadino. La scintilla del conflitto è stata qualche parola di troppo riguardante un lavoro in corso, a cui uno dei due uomini stava lavorando all’interno dell’abitazione.

Litigio verbale degenerato in una zuffa

Quello che all’inizio sembrava solo una discussione animata per l’installazione di un condizionatore, ha preso una piega più violenta, degenerando rapidamente in una vera e propria baruffa tra i due uomini coinvolti. La situazione ha attirato l’attenzione di un vacanziere, presente in un’altra abitazione vicina, che ha lamentato il disturbo causato dai lavori eccessivamente rumorosi.

Intervento dei Carabinieri e soccorsi medici

Di fronte alla violenta zuffa, è stato necessario l’intervento immediato dei Carabinieri della Locale Stazione, guidati dal Maresciallo Francesco Carelli. I militari hanno saputo ristabilire l’ordine e calmare gli animi dei contendenti, che si erano ormai scagliati l’uno contro l’altro fisicamente.

In seguito all’alterco, i soccorritori del 118 sono stati chiamati sul posto per prestare assistenza medica a entrambi i litiganti, che avevano riportato lievi ferite durante la colluttazione.

Al momento nessuna denuncia presentata

Nonostante la gravità dell’incidente, fino a questo momento, nessuna delle due persone coinvolte ha presentato denuncia presso la stazione di Marina di Camerota. La situazione resta sotto osservazione, e le autorità stanno continuando a monitorare la situazione per eventuali sviluppi.