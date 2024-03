Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula: trionfo alla “Poster Competition” di UNISTEM DAY

Un nuovo successo per il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula. Gli alunni delle classi IV A (indirizzo Biomedico) e una rappresentanza delle classi IV B (Tradizionale) e IV E (Tradizionale) si sono aggiudicati il primo posto alla “Poster Competition” in occasione di UNISTEM DAY, l'evento organizzato presso l'Università degli Studi della Basilicata, dedicato all'apprendimento, alla scoperta e al confronto nell'ambito della ricerca scientifica e sulle cellule staminali.

Un lavoro di eccellenza

I ragazzi hanno realizzato un elaborato dal titolo “Le applicazioni dell'acido ialuronico nella ricerca biomedica generativa e nella lotta contro i tumori”, il cui contenuto è stato magistralmente esposto dall'alunna Caterina Grottola di IV A. Il lavoro ha conquistato la giuria per originalità, completezza, rigore scientifico e veste grafica.

Un percorso di crescita

Nel percorso di ricerca, gli alunni sono stati guidati dalle docenti di Scienze, prof.sse Maria Rosaria Di Santi e Ornella Lobosco, e da una docente d'eccezione: la prof.ssa Antonietta Pepe, professore associato in Chimica Organica all'Università della Basilicata nonché ex alunna del “Pisacane”. La prof.ssa Pepe, dall'inizio dell'Anno Scolastico, ha tenuto diverse lezioni di approfondimento agli alunni presso il Liceo, per accompagnarli nel loro percorso di scoperta e apprendimento.

Soddisfazione e orgoglio

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Marilena Viggiano: “Sono orgogliosa di far parte di questa comunità educativa che sa valorizzare i talenti di ciascuno creando e/o cogliendo le occasioni che sappiano stimolare, scoprire e potenziare le capacità dei propri studenti. Complimenti ai ragazzi e ai loro docenti per questo traguardo davvero significativo”.