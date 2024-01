L’Agropoli subisce la terza sconfitta consecutiva sul campo del Buccino

L’Us Agropoli esce sconfitta dal “Paolino Via” di Buccino per 2-0, succede tutto in dieci minuti con i delfini che non riescono a reagire.

La Partita

Inizio shock per i delfini che dopo 5’ capitolano alla prima occasione da goal dei padroni di casa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Gibba raccoglie un pallone vagante in area di rigore e lo deposita in rete per il vantaggio del Buccino.

Passano pochi minuti e arriva il raddoppio dei padroni di casa, grande scripta di Acka che mette un cross in area di rigore sul quale arriva dal versante opposto Grande, tutto solo, pronto a depositare in rete.

I Delfini colpiti a freddo da un uno due tremendo, provano a reagire e al 16’ arriva la rete di Rabbeni su bel cross di Raucci, ma tutto inutile, l’arbitro annulla per offside.

Il Buccino rallenta il ritmo e controlla il doppio vantaggio, con l’Agropoli che non trova trame pericolose.

Termina così la prima frazione con il risultato di 2-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa i ragazzi di Mister Ambrosino provano subito a rientrare in partita, al 48’ Onesto ci prova da pochi passi, ma il portiere ospite respinge corto, la palla capita sui piedi di Rabbeni che da pochi passi spedisce il pallone alto.

Il Buccino al 60’ avrebbe l’occasione di chiudere l’incontro con Trimarco, ma Romano vola e nega la gioia del goal all’attaccante del Buccino.

L’Agropoli al 75’ va vicinissima al goal con una rovesciata di Rabbeni, ma ancora una volta il portiere ospite si fa trovare pronto.

L’incontro non regala nessun sussulto e la gara termina con il risultato di 2-0.

Terzo ko consecutivo per l’Agropoli che viene scavalcata in classifica proprio dal Buccino.